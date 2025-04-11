Ватикан сообщил об улучшении состояния Папы

Святейший Отец продолжает реабилитацию после двусторонней пневмонии, его состояние стабильно. Постепенно улучшается моторика, дыхание и голосовые функции, анализы крови в норме, сообщает Зал печати Ватикана.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа больше не нуждается в длительной кислородной поддержке. Использование высокопоточной терапии теперь эпизодично и носит терапевтический характер.

На днях Епископ Рима встречался в Доме Св. Марфы с заместителем по общим вопросам Госсекретариата архиепископом Эдгаром Пенья Паррой, с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Галлахером, с секретарём Папских представительств монсеньором Лучано Руссо и с префектами некоторых департаментов.

Решение об участии Епископа Рима в богослужениях Страстной седмицы пока не принято – многое будет зависеть от его состояния и погодных условий.

13 апреля Мессу Вербного воскресенья на площади Св. Петра возглавит от имени Папы кардинал Леонардо Сандри, вице-декан Коллегии кардиналов.

По сообщению пресс-службы, Папа Франциск пребывает в бодром расположении духа, о чём свидетельствует его посещение 10 апреля гробницы св. Пия X. По информации пресс-службы, «Святейший Отец, находясь на прогулке, решил продолжить её, помолившись в базилике».