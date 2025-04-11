Ватикан сообщил об улучшении состояния Папы
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Папа больше не нуждается в длительной кислородной поддержке. Использование высокопоточной терапии теперь эпизодично и носит терапевтический характер.
На днях Епископ Рима встречался в Доме Св. Марфы с заместителем по общим вопросам Госсекретариата архиепископом Эдгаром Пенья Паррой, с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Галлахером, с секретарём Папских представительств монсеньором Лучано Руссо и с префектами некоторых департаментов.
Решение об участии Епископа Рима в богослужениях Страстной седмицы пока не принято – многое будет зависеть от его состояния и погодных условий.
13 апреля Мессу Вербного воскресенья на площади Св. Петра возглавит от имени Папы кардинал Леонардо Сандри, вице-декан Коллегии кардиналов.
По сообщению пресс-службы, Папа Франциск пребывает в бодром расположении духа, о чём свидетельствует его посещение 10 апреля гробницы св. Пия X. По информации пресс-службы, «Святейший Отец, находясь на прогулке, решил продолжить её, помолившись в базилике».