В соборе Св. Петра состоялся обряд закрытия гроба Папы Франциска

25 апреля в 20 часов у алтаря Исповедания в базилике Святого Петра состоялся обряд закрытия гроба Святейшего Отца Франциска, 266-го Папы Римского.

Vatican News

По сообщению Зала печати Ватикана, чин возглавил камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Церемониймейстер Папских богослужений архиепископ Диего Равелли огласил rogito – краткое изложение понтификата Хорхе Марио Бергольо. По завершении церемонии этот официальный документ был положен в гроб.

Помимо тех, кто был указан в уведомлении Отдела богослужений Римского Папы, в церемонии приняли участие и некоторые родственники новопреставленного Папы Франциска.

Обряд был совершён согласно предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Чинопоследованию погребения Римских Пап) и завершилось в 21 час.

В течение всей ночи каноники капитула базилики Святого Петра несли молитвенное бдение у бренных останков Папы Римского, вплоть до начала подготовки к заупокойной Святой Мессе.

С 11 часов среды 23 апреля и до 19 часов пятницы 25 апреля базилику Св. Петра посетили около 250 тысяч паломников, чтобы проститься с Папой Франциском.