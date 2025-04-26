В соборе Св. Петра состоялся обряд закрытия гроба Папы Франциска
Vatican News
По сообщению Зала печати Ватикана, чин возглавил камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Церемониймейстер Папских богослужений архиепископ Диего Равелли огласил rogito – краткое изложение понтификата Хорхе Марио Бергольо. По завершении церемонии этот официальный документ был положен в гроб.
Помимо тех, кто был указан в уведомлении Отдела богослужений Римского Папы, в церемонии приняли участие и некоторые родственники новопреставленного Папы Франциска.
Обряд был совершён согласно предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (Чинопоследованию погребения Римских Пап) и завершилось в 21 час.
В течение всей ночи каноники капитула базилики Святого Петра несли молитвенное бдение у бренных останков Папы Римского, вплоть до начала подготовки к заупокойной Святой Мессе.
С 11 часов среды 23 апреля и до 19 часов пятницы 25 апреля базилику Св. Петра посетили около 250 тысяч паломников, чтобы проститься с Папой Франциском.