Утверждён порядок 9 заупокойных Месс о Папе Франциске

Во второй половине дня 23 апреля в Зале Синода состоялась II Всеобщая конгрегация кардиналов, в которой приняли участие 103 иерарха. В ходе заседания был утверждён порядок совершения богослужений novendiali о новопреставленном Епископе Рима.

Vatican News

Вечернее совещание открылось секвенцией Veni, Sancte Spiritus и заупокойной молитвой о Папе Франциске. Те из кардиналов, кто ранее не приносили присягу о соблюдении норм апостольской конституции Universi Dominici Gregis, сделали это в ходе заседания. В числе ключевых решений – утверждение литургической программы novendiali, традиционных заупокойных богослужений, совершаемых в течение 9 дней с момента Мессы погребения Епископа Рима. Они открыты для всех, но каждый день в них участвуют определённые церковные группы, связанные со Святейшим Отцом. «Разнообразие их состава в какой-то мере отражает масштаб служения Вселенского архиерея и универсальности Римской Церкви», – отмечается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Заупокойная Месса о Папе Франциске состоится 26 апреля в 10 часов на площади Святого Петра.

На следующий день, в воскресенье 27 апреля в 10 часов 30 минут, на той же площади кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин возглавит Мессу с участием сотрудников Государства Града Ватикан.

Начиная со следующего дня все богослужения novendiali будут проходить в 17 часов в соборе Святого Петра.

В понедельник 28 апреля в базилике соберётся духовенство и миряне Римской епархии. Евхаристическое богослужение возглавит их генеральный викарий кардинал Бальдассаре Реина.

29 апреля состоится Святая Месса в сослужении каноников Папских базилик; её совершит кардинал Мауро Гамбетти, архипресвитер Папской базилики Св. Петра.

В среду 30 апреля в Святой Мессе под предстоятельством вице-декана Коллегии кардиналов Леонардо Сандри примут участие кардиналы Папской капеллы.

1 мая состоится Евхаристическое богослужение с участием Римской Курии; его возглавит кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Священной Римской Церкви.

В пятницу 2 мая в базилике соберутся представители Восточных Католических Церквей. На Божественной литургии будет предстоятельствовать кардинал Клаудио Гуджеротти, бывший префект Департамента по делам Восточных Церквей.

3 мая Святую Мессу возглавит кардинал Анхель Фернандес Артиме, пропрефект Департамента по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни. В Евхаристии примут участие члены этих институтов и обществ.

На Святой Мессе последнего дня novendiali, 4 мая, вновь будут сослужить кардиналы Папской капеллы. Богослужение возглавит кардинал Доминик Мамберти, протодиакон Коллегии кардиналов.

Пока идёт подготовка к этим событиям, десятки тысяч верующих продолжают стекаться в базилику Святого Петра, чтобы проститься с новопреставленным Папой Франциском: только за первые неполные сутки его память почтили около 49 тысяч паломников. Базилика оставалась открытой до половины шестого утра.

Директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни представил данные о запросах на аккредитацию от журналистов: поступило около 4000 заявок, и на данный момент, для мероприятий текущих дней, уже аккредитованы 2200 корреспондентов и работников СМИ. В коммюнике также сообщается, что каждый вечер до субботы 26 апреля в базилике Санта-Мария-Маджоре будет возноситься молитва Святого Розария в память о Папе Франциске.