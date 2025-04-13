Св. Отец: стать киринеянином для ближнего – путь к Пасхе

Утром 13 апреля торжественную Мессу Вербного воскресенья на площади Св. Петра возглавил делегат Папы Франциска кардинал Леонардо Сандри, вице-декан Коллегии кардиналов. Обращаясь к тысячам паломников, иерарх зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом, который в эти недели проходит реабилитацию после болезни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Комментируя евангельские чтения, Епископ Рима отмечает, что Мессия триумфально входит во врата Иерусалима под ликование толпы, но уже через несколько дней выйдет из Святого града под проклятия, как преступник, с Крестом на плечах.

Вербное воскресенье открывает путь Страстей: от радости к боли, от пальмовых ветвей к Голгофе. На этом пути оказывается Симон Киринеянин, случайный прохожий, на которого возлагают Крест Иисуса (Лк 23,26).

«Он шёл мимо и оказался втянут в событие, которое его потрясает, как и тяжёлое дерево на плечах», – отмечает Святейший Отец. Симон не выбирает – его принуждают, и всё же он становится участником самого сердца Страстей Господних, его плечи принимают тяжесть спасения мира.

«Они с Иисусом не обмолвились ни словом. Между ними – только древо Креста».

Святая Месса Вербного воскресенья в Ватикане (13 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Епископ Рима противопоставляет двух Симонов – Петра и Киринеянина: апостол говорил, но не сделал (Лк 22,33); а этот прохожий сделал, хотя и не говорил. Нам не дано узнать, что чувствовал Симон, но через него раскрывается тайна искупления – не через слова, а через участие. «Крест, который он несёт, – это Крест Христа, вобравший грех всех людей». Так случайность становится частью Божьего спасительного замысла, в котором никто не остаётся чужим. «Симон учит, что Иисус идёт навстречу всем, в любой ситуации».

Святейший Отец призывает верующих увидеть лик Спасителя в страждущих нашего времени – тех, кто несёт крест войны, нищеты, несправедливости, боли. Помочь нести их крест – самый конкретный способ разделить Божью любовь. Страдания Христа становятся состраданием, когда мы подаём руку ослабевшему, когда поднимаем упавшего, обнимаем отчаявшегося, подчёркивает Папа.

Святая Месса Вербного воскресенья в Ватикане (13 апреля 2025 г.) (Vatican Media)

На пороге Пасхи Святейший Отец призывает христиан «нести крест не на шее, а в сердце», и не только свой, но и тех, кто мы встречаем на пути, кто страдает рядом: стать киринеянами друг для друга – это наилучшая подготовка к Христову Воскресению.

В конце Святой Мессы Папа Франциск присоединился к участникам богослужения. Прибыв к алтарю, он приветствовал их словами:

«Желаю вам благодатного Вербного воскресенья и Страстной недели!»