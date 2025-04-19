Св. Отец: Пасха озаряет ночь истории светом надежды

Вечером 19 апреля делегат Папы Франциска, декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, возглавил у алтаря Кафедры в соборе Св. Петра Всенощное пасхальное бдение. Во время богослужения кардинал зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом, который проходит реабилитацию после болезни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На торжественной Мессе сослужили 34 кардинала, 24 епископа и 260 священников, в ней участвовали около пяти тысяч паломников. За несколько часов до начала богослужения Папа Франциск посетил собор Св. Петра, чтобы вознести личную молитву и поддержать верующих, собравшихся на Пасхальное бдение.

В своей проповеди Святейший Отец напоминает, что свет Воскресения, подобно тихому рассвету, постепенно рассеивает тьму человеческой истории. Подобным образом на этой литургии пасхальная свеча медленно продвигалась к алтарю, а сердца верующих наполнялись ликованием: земля озаряется дивным светом, ибо сияние вечного Царя победило сумрак мира сего. Именно в предрассветные часы совершается Воскресение: при первых лучах света женщины находят отваленный камень у гробницы Господа, тогда как в сердцах учеников царит растерянность и страх. Всё происходит в ночи.

Навечерие Пасхи в Святую ночь (Ватикан, собор Св. Петра, 19 апреля 2025 г.) (Vatican Media)

По словам Епископа Рима, «Пасхальное бдение напоминает, что «свет Воскресения освещает путь шаг за шагом, врывается в тьму истории без шума, деликатно сияет в нашем сердце». Рождённая Пасхой вера должна быть «смиренной, лишённой всякого триумфализма», поскольку Воскресение не является зрелищем, принуждающим к вере, и не избегает страданий Голгофы.

Папа предостерегает от ложного представления, будто Пасха устраняет все испытания. И хотя победа Христа над грехом и смертью уже одержана, «но в нашей земной истории сила Его Воскресения всё ещё возгорается», подобно лучику света, который необходимо беречь и укреплять.

Навечерие Пасхи в Святую ночь (Ватикан, собор Св. Петра, 19 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Особенно в Юбилейный год мы должны взращивать надежду Пасхи в своей жизни и в мире, призывает Святейший Отец. Когда нас охватывает горечь смертной печали, когда мы видим, как зло торжествует на земле, когда эгоизм и насилие глубоко ранят общество, необходимо возвращаться к вести пасхальной ночи: свет постепенно пробивается сквозь тьму, открывая перспективу новой жизни и освобождённого мира. Нас может удивить новое начало, даже если оно кажется невозможным, ибо Господь победил смерть. Это проникновенная весть наполняет сердца надеждой. Воскресший Христос даёт уверенность, что «наша личная история и путь человечества, хотя ещё погружены в ночную тьму, находятся в руках Бога», Который не допустит окончательной победы зла. Однако надежда, уже исполнившаяся во Христе, требует от нас быть её достоверными свидетелями и помогать Царству Божию расти в сердцах современников.

Навечерие Пасхи в Святую ночь (Ватикан, собор Св. Петра, 19 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Папа Франциск цитирует св. Августина: Воскресение Господа знаменует новую жизнь для всех, кто верит в Него. Жить Пасхой – значит стать глашатаями надежды в мире, где еще свирепствуют ветры смерти. Жить Пасхой можно через слова, маленькие ежедневные жесты, решения, вдохновлённые Евангелием. Вся наша жизнь может стать свидетельством надежды для тех, кто утратил веру, сбился с пути, склонился под бременем жизни; кто одинок и замкнут в своей боли, кто угнетён и беден, кто страдает от войн; для униженных женщин, нерожденных и пострадавших от насилия детей, для жертв войны. «Всем и каждому мы должны нести свет Пасхи!»

Катехумены из Италии и Албании, принявшие Таинства Крещения, Миропомазания и Св. Причастия на Мессе в Ватикане (19 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

«Воскресший Христос – это окончательный перелом в истории человечества. Он – надежда, которая не угасает. Он – любовь, которая сопровождает и поддерживает нас. Он – будущее истории, конечная цель, к которой мы стремимся, чтобы быть принятыми в новую жизнь, где Сам Господь отрёт все наши слезы, “и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет” (Откр 21,4). И эту пасхальную надежду, этот поворотный пункт во тьме, мы должны возвестить всем».

Пасхальная литургия под предстоятельством кардинала Ре (Ватикан, 19 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Пасха, напоминает Святейший Отец, – это время надежды. «Ещё есть страх и горькое осознание греха, но уже пробивается свет. Пасха несёт благую весть о том, что, несмотря на кажущуюся деградацию мира, зло уже побеждено». Даже если кажется, что Бог далёк, даже если нас поглощают житейские заботы, «Господь идёт вместе с нами по дорогам жизни» и множество лучей надежды освещают путь.

В конце проповеди Папа Франциск призывает верующих:

«Предоставим же место свету Воскресшего, станем строителями надежды для всего мира!»