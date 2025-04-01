Св. Отец: Церковь – Народ Божий в пути

«Христианская радость никогда и никого не исключает: она всегда инклюзивна, она для всех». С таким назидательным словом Папа Франциск обращается к участникам II Синодальной ассамблеи Церквей Италии, проходящей в эти дни в Ватикане.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В специальном послании Епископ Рима напоминает, что подлинная радость – это «не просто веселье; она не проистекает из удобных решений проблем и не избегает креста: это убеждённость в том, что Господь никогда не оставляет нас в одиночестве». Святейший Отец свидетельствует, что он лично ощутил эту близость Бога во время недавней госпитализации и продолжает чувствовать её сейчас, в период восстановления.

«Христианская радость – это упование на Бога в любой жизненной ситуации», она является даром Самого Господа, подчёркивает Папа. Такая радость зримо проявляется в повседневной жизни, в братском общении, она охватывает широкие горизонты и выражается в сердечной открытости.

«Церковь состоит не из большинства или меньшинства, а из святого верного Народа Божьего, странствующего по дорогам истории, озарённого Словом и Духом». Папа Франциск призывает участников ассамблеи «руководствоваться креативной гармонией, рождённой Святым Духом», особенно при голосовании по Тезисам, имеющим ключевое значение для будущего Церквей в Италии.

Тема радости является центральной для работы более тысячи участников II Синодальной ассамблеи – итальянских епископов, делегатов от епархий и приглашённых гостей, которые собрались для голосования по ключевым предложениям, объединённым названием «Радость ваша да будет совершенна». Эти идеи и концепции вызревали в течение многих лет размышлений и синодального пути, начатого в 2021 году. В конце встречи утверждённые Тезисы будут переданы ординариям отдельных епархий, чтобы они разработали ориентиры для своих территорий и служений итальянского епископата.