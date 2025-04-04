Состояние Папы Франциска улучшается

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, состояние Папы Римского продолжает постепенно улучшаться.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Отмечены положительные изменения в дыхательной системе, моторике и использовании голоса. Новые анализы крови показывают небольшое улучшение инфекционных показателей. Продолжается назначенное лечение, включая медикаментозную, моторную и дыхательную. Потребность в высокопоточной кислородной поддержке немного снизилась: в дневное время она осуществляется в обычном режиме, а в ночные часы – при необходимости через носовые канюли.

Святейший Отец продолжает работать и пребывает в бодром настроении. В последние дни особых визитов не было; в пятницу 4 апреля он следил по видеосвязи за великопостной проповедью о. Пазолини в Зале Павла VI, а в среду – за Святой Мессой, которую возглавил кардинал Пьетро Паролин по случаю 20-й годовщины кончины св. Иоанна Павла II.

Пресс-служба Ватикана отмечает, что пока рано говорить об участии Святейшего Отца в богослужениях Страстной седмицы. Что касается воскресной молитвы Angelus, возможен иной формат её проведения по сравнению с предыдущими неделями.