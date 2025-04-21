Скончался Святейший Отец Папа Франциск
Епископ Рима Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца.
Vatican News
Утром 21 апреля камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Фаррелл со скорбью объявил о смерти Епископа Рима:
«Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска.
Сегодня в 7 часов 35 минут Епископ Рима Франциск вернулся в дом Небесного Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви.
Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и любовью ко всем, особенно к самым бедным и отверженным.
С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога».
21 апреля 2025, 09:59