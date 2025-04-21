Скончался Святейший Отец Папа Франциск

Епископ Рима Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца.

Vatican News

Утром 21 апреля камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Фаррелл со скорбью объявил о смерти Епископа Рима:

«Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска.

Сегодня в 7 часов 35 минут Епископ Рима Франциск вернулся в дом Небесного Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви.

Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и любовью ко всем, особенно к самым бедным и отверженным.

С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога».