Реформа Папской церковной академии

Папа Франциск преобразовал Церковную академию, место подготовки дипломатов Святейшего Престола: теперь это будет полноценный институт дипломатических наук.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Посредством хирографа Ministero petrino («Петрово служение») от 25 марта этого года Святейший Отец обновил образовательную программу Папской церковной академии, которая с первых лет XVIII столетия готовит дипломатов Апостольского Престола. В соответствии с направлением реформ, продвигаемых Папой Франциском в отношении академических учреждений и закрепленных в апостольской конституции Veritatis Gaudium, Папская церковная академия становится институтом высшего образования в области дипломатических наук. Таким образом, полученное в этом вузе образование будет соответствовать международным параметрам.

Академическая программа Папской церковной академии будет включать изучение права, истории, политологии, экономики и лингвистики. Цель данного обновления – дать студентам, молодым священникам из епархий всего мира, как можно более полное образование, отвечающее вверенной им дипломатической миссии.

Подготовка будущих представителей Папы Римского во всем мире, утверждает Папа в хирографе, включает их становление как пастырей, принявших дар священства по образу Христа Доброго пастыря, поэтому в процессе обучения незаменимо внимание к формированию таких качеств, как близость, умение слушать, способность к братству и диалогу. Эти качества должны сочетаться со «смирением и кротостью», подчеркивает Папа Франциск.

Обновленная Папская церковная академия будет наделена статусом публичного юридического лица и в силу полномочий Апостольского Престола будет предоставлять академические степени, соответствующие второму и третьему циклу обучения (лиценциат и докторат в области дипломатических наук).

Папская церковная академия, говорится в заключительной части хирографа, станет неотъемлемой частью Государственного секретариата, о чем уже было упомянуто в апостольской конституции Praedicate Evangelium.