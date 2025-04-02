Послание Папы по случаю 175-летия La Civiltà Cattolica

Вечером 1 апреля на римской Вилле Мальта состоялась юбилейная церемония по случаю 175-летия со дня основания журнала Общества Иисусова La Civiltà Cattolica.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 25/03/2025 175 лет журналу La Civiltà Cattolica Журнал Общества Иисусова La Civiltà Cattolica отмечает 175-летие. Юбилейное мероприятие состоится вечером 1 апреля на римской Вилле Мальта в присутствии президента Итальянской ...

В мероприятии приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла и госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин. Встреча открылась посланием Папы Франциска, адресованным директору издания о. Нуну Гонсалвешу да Силве.

Святейший Отец выражает признательность редакционной команде и собратьям по ордену за преданное, мудрое служение Святейшему Престолу и Церкви: их журналистская деятельность помогает неукоснительно следовать истине, открывая простор для дискуссий и плодотворного диалога. Вместе с ними Епископ Рима благодарит Господа за 175 лет, в течение которых журнал по-дружески «сопровождал многие поколения, помогая интерпретировать мировые события в свете веры».

Святейший Отец призывает сотрудников La Civiltà Cattolica «с радостью продолжать трудиться посредством доброкачественной журналистики, которая не примыкает ни к какому иному лагерю, кроме евангельского, внимательно прислушиваясь ко всем мнениям и являя ту смиренную кротость, что благотворно влияет на сердце».

В конце послания Папа вверяет журналистов ходатайству Пресвятой Девы Марии и св. Игнатия Лойолы, преподаёт благословение и просит о молитве.