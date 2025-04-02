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175 лет журналу La Civiltà Cattolica 175 лет журналу La Civiltà Cattolica 
ПАПА РИМСКИЙ

Послание Папы по случаю 175-летия La Civiltà Cattolica

Вечером 1 апреля на римской Вилле Мальта состоялась юбилейная церемония по случаю 175-летия со дня основания журнала Общества Иисусова La Civiltà Cattolica.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В мероприятии приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла и госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин. Встреча открылась посланием Папы Франциска, адресованным директору издания о.  Нуну Гонсалвешу да Силве.

Святейший Отец выражает признательность редакционной команде и собратьям по ордену за преданное, мудрое служение Святейшему Престолу и Церкви: их журналистская деятельность помогает неукоснительно следовать истине, открывая простор для дискуссий и плодотворного диалога. Вместе с ними Епископ Рима благодарит Господа за 175 лет, в течение которых журнал по-дружески «сопровождал многие поколения, помогая интерпретировать мировые события в свете веры».

Святейший Отец призывает сотрудников La Civiltà Cattolica «с радостью продолжать трудиться посредством доброкачественной журналистики, которая не примыкает ни к какому иному лагерю, кроме евангельского, внимательно прислушиваясь ко всем мнениям и являя ту смиренную кротость, что благотворно влияет на сердце».

В конце послания Папа вверяет журналистов ходатайству Пресвятой Девы Марии и св. Игнатия Лойолы, преподаёт благословение и просит о молитве.

Юбилейная церемония на Вилле Мальта (Рим, 1 апреля 2025 г.)
Юбилейная церемония на Вилле Мальта (Рим, 1 апреля 2025 г.)
02 апреля 2025, 11:42

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