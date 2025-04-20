Пасхальное послание Папы Франциска «Граду и миру»

В полдень 20 апреля Папа Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным пасхальным посланием Urbi et Orbi («Граду и миру»), которое по его просьбе зачитал церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли. Епископ Рима преподал паломникам и всем, кто следил за трансляцией из Ватикана через средства массовой информации, торжественное апостольское благословение.

София Халходжаева

Полный текст послания Urbi et Orbi на русском языке:



Христос воскрес, аллилуйя!

Братья и сестры, светлой вам Пасхи!

Ныне в Церкви звучит долгожданная аллилуйя, переходя из уст в уста, от сердца к сердцу, и вызывая слезы радости у Народа Божия по всему миру.

Из пустой гробницы в Иерусалиме достигает нас неслыханная весть: Иисус, Распятый, «не здесь, Он воскрес» (Лк 24,6). Он не в гробнице, Он – жив!

Любовь победила ненависть. Свет победил тьму. Истина победила ложь. Прощение победило месть. Зло не исчезло из нашей истории, оно останется до конца, но оно больше не господствует, оно больше не имеет власти над теми, кто принимает благодать этого дня.

Сестры и братья, особенно те, кто пребывает в скорбях и страданиях, ваш безмолвный крик был услышан, ваши слезы положены в сосуд, ни одна из них не пропала! В страстях и смерти Иисуса Бог взял на Себя все зло мира и по Своему безграничному милосердию победил его: Он уничтожил дьявольскую гордыню, отравляющую человеческое сердце и сеющую повсюду насилие и разложение. Агнец Божий победил! Именно поэтому сегодня мы восклицаем: «Христос, надежда моя, воскрес!» (Пасхальная секвенция).

Воистину, воскресение Иисуса – это основа надежды: с этого события надежда перестает быть иллюзией. Нет, благодаря распятому и воскресшему Христу надежда не постыжает! Spes non confundit! (ср. Рим 5,5). Надежда эта не пассивна, а требует от нас действий; она не отчуждает, а побуждает к ответственности.

Уповающие на Бога вкладывают свои хрупкие руки в Его великую и сильную десницу, дают поднять себя и отправляются в путь: вместе с воскресшим Иисусом они становятся паломниками надежды, свидетелями победы Любви, безоружной силы Жизни.

Христос воскрес! В этом провозглашении заключен весь смысл нашего существования, которое создано не для смерти, а для жизни. Пасха – это ликование жизни! Бог сотворил нас для жизни и желает, чтобы человечество воскресло! В Его очах каждая жизнь драгоценна! Как дитя в материнской утробе, так и старики или больные, во все большем числе стран воспринимается как нечто, подлежащее устранению.

Сколько же воли к смерти мы ежедневно видим в многочисленных конфликтах, затрагивающих разные части света! Сколько же насилия часто проявляется в семьях, в отношении женщин и детей! Сколько презрения порой изливается на самых слабых, отверженных, мигрантов!

В этот день я хотел бы, чтобы мы снова начали надеяться и доверять другим, даже тем, кто не близок нам или приехал из далеких стран, где привычки, образ жизни, идеи, обычаи отличаются от наших, ведь все мы – дети Божьи!

Я хотел бы, чтобы мы снова начали надеяться на то, что мир возможен! От Гроба Господня, Храма Воскресения Христова, где в этом году Пасху празднуют в один день католики и православные, свет мира да озарит всю Святую Землю и весь мир. Мне близки страдания христиан в Палестине и Израиле, а также всего израильского и всего палестинского народа. Меня беспокоит растущая атмосфера антисемитизма, распространяющаяся по всему миру. В то же время мои мысли обращены к жителям Газы, и в частности, к ее христианской общине, где ужасный конфликт продолжает порождать смерть и разрушения, вызывая драматическую и бесславную гуманитарную ситуацию. Я обращаюсь к воюющим сторонам: прекратите огонь, освободите заложников и окажите помощь голодающим и стремящимся к мирному будущему людям!

Помолимся о христианских общинах Ливана и Сирии, которые, переживая сложный период в своей истории, стремятся к стабильности и участию в судьбе своих народов. Я призываю всю Церковь сопровождать христиан возлюбленного Ближнего Востока вниманием и молитвой.

Особое внимание я обращаю на ситуацию жителей Йемена, которые из-за войны переживают один из самых тяжелых «затяжных» гуманитарных кризисов в мире, и призываю всех найти решения этой ситуации путем конструктивного диалога.

Пусть Воскресший Христос изольет пасхальный дар мира на многострадальную Украину и побудит всех, кто вовлечен в процесс достижения справедливого и прочного мира, продолжать свои усилия.

В этот праздничный день давайте вспомним о Южном Кавказе и помолимся о скорейшем подписании и реализации окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, ведущего к столь желанному примирению в регионе.

Пусть свет Пасхи вдохновит намерения согласия на Западных Балканах и поддержит политических игроков в их усилиях избежать эскалации напряженности и кризисов, а также партнеров региона в отказе от опасного и дестабилизирующего поведения.

Воскресший Христос, надежда наша, да одарит миром и утешением народы Африки, ставших жертвами насилия и конфликтов, особенно в Демократической Республике Конго, Судане и Южном Судане, и да поддержит тех, кто страдает из-за напряженности в регионе Сахель, на Африканском Роге и в районе Великих озер, а также христиан, которые во многих местах не могут свободно исповедовать свою веру.

Мир невозможен там, где нет религиозной свободы, где нет свободы мысли и слова, где нет уважения к чужому мнению.

Мир невозможен без подлинного разоружения! Необходимость каждого народа обеспечивать свою оборону не может превратиться во всеобщую гонку вооружений. Пасхальный свет побуждает нас устранять барьеры, которые создают разделения и чреваты политическими и экономическими последствиями. Он побуждает нас заботиться друг о друге, укреплять взаимную солидарность, работать над целостным развитием каждого человека.

В это время давайте не оставим без помощи измученный многолетним вооруженным конфликтом народ Мьянмы, который с мужеством и терпением преодолевает последствия разрушительного землетрясения в Сагаинге, ставшего причиной гибели тысяч людей и страданий многих оставшихся в живых, включая сирот и стариков. Мы молимся о жертвах и их близких и выражаем сердечную благодарность всем щедрым волонтерам, оказывающим помощь. Объявление о прекращении огня различными сторонами в стране – это знак надежды для всей Мьянмы.

Я призываю всех, на ком лежит политическая ответственность в мире, не поддаваться логике страха, который побуждает отойти в сторону от проблем других, а использовать имеющиеся ресурсы для помощи нуждающимся, борьбы с голодом и начинаний, способствующих развитию. Это и есть «оружие» мира: то, что строит будущее, а не сеет смерть!

Давайте никогда не поступаться принципом гуманности, который должен стать краеугольным камнем наших повседневных действий. Перед лицом жестоких атак, в результате которых страдают беззащитные гражданские лица, разрушаются школы, больницы и подвергаются смертельной опасности гуманитарные работники, мы не можем позволить себе забыть, что поражаются не цели, а люди с душой и достоинством.

Пусть в этот юбилейный год Пасха станет благоприятным поводом для освобождения военнопленных и политических заключенных!

Дорогие братья и сестры, в Пасху Господню смерть и жизнь столкнулись в поединке, но Господь теперь живет вечно (см. Пасхальная секвенция) и вселяет в нас уверенность, что и мы призваны участвовать в жизни, которая не знает конца, в которой больше не будет слышно лязга оружия и эха смерти. Давайте же доверимся Господу: лишь Он один может сделать все новым (см. Откр 21,5)!

Поздравляю всех со светлой Пасхой!