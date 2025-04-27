Паролин: наследие Папы – жизнь, исполненная милосердия

Утром 27 апреля, во Второе воскресенье Пасхи (Божьего милосердия), кардинал Пьетро Паролин возглавил торжественную Мессу на площади Св. Петра, совершая вторую заупокойную литургию по новопреставленному Папе Франциску. Площадь вновь до краёв заполнили паломники со всего мира, сотрудники Ватикана и около 200 тысяч подростков, приехавших в Рим на свой Юбилей.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди кардинал напомнил о важнейшем духовном наследии Папы Франциска – милосердии, которое вдохновляло его апостольские труды и стало стержнем его понтификата. Это милосердие, как неустанно подчеркивал Святейший Отец, является «именем самого Бога», и его нельзя ограничить никакими человеческими рамками.

Иерарх подчеркнул, что любовь к почившему Папе не должна оставаться мимолётным чувством: принять его наследие – значит сделать милосердие нормой своей жизни, открывшись Божественному прощению и научившись прощать друг друга. «Папа Франциск стал ярким свидетелем Церкви, которая с нежностью склоняется к израненным и исцеляет их бальзамом милосердия». Только милосердие способно исцелять сердца, гасить пламя недоверия, насилия и ненависти, созидать новый мир – таково великое учительство Папы Франциска.

Размышляя над воскресным Евангелием, где апостолы переживают смятение после смерти Христа, кардинал отметил, что в утрате Папы Франциска верные испытывают те же чувства – боль, печаль, растерянность. Но радость воскресения поддерживает в испытании, и сегодня она «почти осязаема на площади Св. Петра»: она запечатлена на лицах подростков, прибывших со всего мира. Церковь духовно обнимает гостей и делится любовью, которую Папа Франциск мечтал бы выразить каждому лично.

Святая Месса в Ватикане 27 апреля 2025 г. (Vatican Media)

Кардинал напомнил молодёжи о вызовах современности, в частности о технологиях и искусственном интеллекте, призвав видеть надёжного спутника в Иисусе Христе: Он всегда выходит нам навстречу, дарует мужество и помогает видеть в каждом человеке брата или сестру, которые нуждаются в нашей щедрой помощи и любви.

Иерарх поблагодарил сотрудников Ватикана за ежедневное верное служение: «Вас, всех нас, весь мир Святейший Отец обнимает с Небес».

В конце наставления кардинал Паролин вверил паломников заступничеству Пресвятой Богородицы, которую Папа Франциск настолько почитал, что выбрал базилику Санта-Мария-Маджоре местом своего упокоения.