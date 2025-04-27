Паролин: наследие Папы – жизнь, исполненная милосердия
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В своей проповеди кардинал напомнил о важнейшем духовном наследии Папы Франциска – милосердии, которое вдохновляло его апостольские труды и стало стержнем его понтификата. Это милосердие, как неустанно подчеркивал Святейший Отец, является «именем самого Бога», и его нельзя ограничить никакими человеческими рамками.
Иерарх подчеркнул, что любовь к почившему Папе не должна оставаться мимолётным чувством: принять его наследие – значит сделать милосердие нормой своей жизни, открывшись Божественному прощению и научившись прощать друг друга. «Папа Франциск стал ярким свидетелем Церкви, которая с нежностью склоняется к израненным и исцеляет их бальзамом милосердия». Только милосердие способно исцелять сердца, гасить пламя недоверия, насилия и ненависти, созидать новый мир – таково великое учительство Папы Франциска.
Размышляя над воскресным Евангелием, где апостолы переживают смятение после смерти Христа, кардинал отметил, что в утрате Папы Франциска верные испытывают те же чувства – боль, печаль, растерянность. Но радость воскресения поддерживает в испытании, и сегодня она «почти осязаема на площади Св. Петра»: она запечатлена на лицах подростков, прибывших со всего мира. Церковь духовно обнимает гостей и делится любовью, которую Папа Франциск мечтал бы выразить каждому лично.
Кардинал напомнил молодёжи о вызовах современности, в частности о технологиях и искусственном интеллекте, призвав видеть надёжного спутника в Иисусе Христе: Он всегда выходит нам навстречу, дарует мужество и помогает видеть в каждом человеке брата или сестру, которые нуждаются в нашей щедрой помощи и любви.
Иерарх поблагодарил сотрудников Ватикана за ежедневное верное служение: «Вас, всех нас, весь мир Святейший Отец обнимает с Небес».
В конце наставления кардинал Паролин вверил паломников заступничеству Пресвятой Богородицы, которую Папа Франциск настолько почитал, что выбрал базилику Санта-Мария-Маджоре местом своего упокоения.