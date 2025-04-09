Св. Отец: жизнь не начнётся, пока ты не снялся с якоря

Зал печати Ватикана опубликовал текст катехизического наставления Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 9 апреля. Оно сосредоточено на евангельской сцене, в которой некий богач обращается к Иисусу с вопросом о вечной жизни (Мк 10,17–22).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На этот раз Евангелие не называет имени собеседника Христа: перед Ним просто «некто», который с детства исполняет заповеди, но избегает главного шага. В центре повествования – поиск, который не увенчался открытием смысла. Даже самая великолепная ладья с прекрасной командой не отплывёт, если не снимется с якоря, подчёркивает Папа: этот человек построил себе роскошный корабль, но так и остался в порту.

По словам евангелиста, богач на коленях спрашивает Иисуса, что нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Однако в его логике вера – это система заслуг, а не пространство любви. Он мыслит о вечной жизни как о награде за благие усилия и порядочность, не зная слова «безвозмездность», отмечает Святейший Отец. Но Господь смотрит в глубину: не на поверхность добродетели, а в само сердце, различая внутреннюю нужду. Его взгляд – не осуждающий, а любящий. Иисус видит уязвимость, которую невозможно скрыть, и подлинное желание быть любимыми. Он смотрит так на каждого.

Евангелист Марк подчёркивает: прежде чем призвать, Господь являет человеку Свою любовь – безвозмездный дар, никак не зависящий от заслуг или от «прекрасного резюме». Настоящее счастье приходит, когда понимаешь, что тебя любят таким, каким ты есть, не ставя условий, подчёркивает Папа. Это касается и отношений между людьми: пока мы стараемся «купить» или «выпросить» любовь, сердце остаётся в смятении и грусти.

Предложение Иисуса радикально. Он зовёт к перемене образа жизни и отношения к Богу. Внутри каждого человека зияет болезненная пустота – желание быть любимым, и она парадоксально восполняется не накоплением, а щедростью к бедным, не удержанием, а освобождением сердца от бремени.

Следовать за Христом значит выйти из одиночества, в противном случае человек остаётся безымянным «некто». Только в диалоге с возлюбившим нас Господом мы слышим собственное имя. Возможно, именно из-за «культуры индивидуализма и самодостаточности» в современном мире столько боли: ведь нас больше никто не зовёт по имени, по-настоящему, с любовью, отмечает Папа.

Евангелие завершает сцену горькой констатацией: богатый человек не принял приглашения, его корабль не смог поднять якорь и остался в гавани печали. Порой нам кажется, что мы держим в руках богатство, но на деле это лишь тяжёлый груз, мешающий двигаться, подчёркивает Святейший Отец и в конце наставления призывает верующих:

«Сёстры и братья, доверим Сердцу Иисуса всех опечаленных и неуверенных людей, дабы они могли ощутить любящий взгляд Господа, Который с нежностью смотрит в глубину наших сердец».