Папа выздоравливает, чередуя молитву, работу и отдых
Vatican News
Продолжается назначенное лечение, включая моторную и дыхательную терапию. Инфекционный процесс в лёгких ещё не прошёл, но ослаб; улучшается моторика, дыхание и голосовые функции. Высокопоточная кислородная терапия применяется только ночью, исключительно по необходимости.
Святейший Отец продолжает работать и пребывает в бодром настроении, находится на связи с различными департаментами Римской Курии, регулярно получает документацию и понемногу возвращается к личным встречам. Зал печати сообщает о вчерашней аудиенции госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину.
Дни выздоровления проходят в обычном ритме: Папа чередуют молитву, работу, участие в Святой Мессе, отдых и лечебные процедуры.
Информации о его возможном участии в богослужениях Страстной седмицы пока нет. В ближайшую среду 9 апреля, как и в предыдущие недели, будет опубликован текст его катехизического наставления. Следующий брифинг запланирован на пятницу.