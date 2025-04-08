Папа выздоравливает, чередуя молитву, работу и отдых

По сообщению Зала печати Ватикана, состояние Папы Франциска стабильно, есть небольшая, но устойчивая положительная динамика. В минувшее воскресенье он присоединился к участникам Мессы Юбилея больных на площади Св. Петра.

Vatican News

Продолжается назначенное лечение, включая моторную и дыхательную терапию. Инфекционный процесс в лёгких ещё не прошёл, но ослаб; улучшается моторика, дыхание и голосовые функции. Высокопоточная кислородная терапия применяется только ночью, исключительно по необходимости.

Святейший Отец продолжает работать и пребывает в бодром настроении, находится на связи с различными департаментами Римской Курии, регулярно получает документацию и понемногу возвращается к личным встречам. Зал печати сообщает о вчерашней аудиенции госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину.

Дни выздоровления проходят в обычном ритме: Папа чередуют молитву, работу, участие в Святой Мессе, отдых и лечебные процедуры.

Информации о его возможном участии в богослужениях Страстной седмицы пока нет. В ближайшую среду 9 апреля, как и в предыдущие недели, будет опубликован текст его катехизического наставления. Следующий брифинг запланирован на пятницу.