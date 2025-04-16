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Папа Римский

Папа встретился в Ватикане с персоналом больницы «Джемелли»

Утром 16 апреля Папа Франциск встретился в помещениях Зала Павла VI с руководством и сотрудниками Фонда больницы «Джемелли», Католического университета и Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан. В аудиенции приняли участие около 70 человек из тех, кто помогал Папе в дни госпитализации.

Vatican News  

Президент совета директоров Фонда «Джемелли» Даниеле Франко поздравил Святейшего Отца с наступающей Пасхой и пожелал скорейшего выздоровления. Со своей стороны Епископ Рима выразил признательность гостям, заверил в молитвах за каждого и попросил о молитве:

«Спасибо за безупречное служение в больнице, продолжайте в том же духе!» – сказал он.

Святейший Отец приветствовал и поблагодарил всех присутствующих по отдельности, начиная с ректора университета Элены Беккалли. Встреча продлилась около 20 минут.

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Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Папа Франциск на встрече с руководством и персоналом римской больницы им. А. Джемелли
Частная аудиенция в Ватикане 16 апреля 2025 г.
16 апреля 2025, 12:27

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