Папа встретился в Ватикане с персоналом больницы «Джемелли»
Утром 16 апреля Папа Франциск встретился в помещениях Зала Павла VI с руководством и сотрудниками Фонда больницы «Джемелли», Католического университета и Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан. В аудиенции приняли участие около 70 человек из тех, кто помогал Папе в дни госпитализации.
Vatican News
Президент совета директоров Фонда «Джемелли» Даниеле Франко поздравил Святейшего Отца с наступающей Пасхой и пожелал скорейшего выздоровления. Со своей стороны Епископ Рима выразил признательность гостям, заверил в молитвах за каждого и попросил о молитве:
«Спасибо за безупречное служение в больнице, продолжайте в том же духе!» – сказал он.
Святейший Отец приветствовал и поблагодарил всех присутствующих по отдельности, начиная с ректора университета Элены Беккалли. Встреча продлилась около 20 минут.
16 апреля 2025, 12:27