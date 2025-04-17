Папа встретился с заключёнными в римской тюрьме Regina Coeli
Vatican News
Святейшего Отца встретили директор пенитенциарного учреждения Клаудия Клементи и сотрудники, после чего он направился в главный зал – Ротонду. Здесь состоялась встреча примерно с 70 заключёнными разных национальностей, которые участвуют в пастырских начинаниях и катехизации, организованной тюремным капелланом.
После краткого приветствия и благодарственного слова директора Епископ Рима поделился своим намерением:
«Мне нравится каждый год делать для заключённых то, что совершил Иисус в Великий четверг, – омывать ноги. В этом году я не могу этого сделать, но я могу и хочу быть рядом с вами. Молюсь за вас и ваши семьи».
После совместной молитвы Папа Франциск приветствовал каждого заключённого по отдельности. На прощание он попросил собравшихся также вознести молитву «Отче наш» и преподал апостольское благословение.
Визит Святейшего Отца в римскую тюрьму продлился около 30 минут, сообщает Зал печати Ватикана.