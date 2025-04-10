Папа встретился с королевской четой из Великобритании

Король Великобритании Карл III и королева Камилла на частной аудиенции у Папы Франциска (Ватикан, Дом Св. Марфы, 9 апреля 2025 г.)

Вечером 9 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Доме Святой Марфы короля Великобритании Карла III и королеву Камиллу – в день двадцатой годовщины их свадьбы и в четвёртую годовщину смерти герцога Эдинбургского короля Филиппа.

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Визит состоялся в рамках официальной поездки британских монархов в Италию с 7 по 10 апреля. В эти дни они также встретились с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а Карл III выступил перед обеими палатами парламента в Монтечиторио.

Встреча прошла в резиденции Папы, где он продолжает курс реабилитации после болезни. В ходе аудиенции стороны обменялись добрыми пожеланиями:

Папа Франциск поздравил Их Величества с годовщиной брака и в свою очередь принял пожелания скорейшего выздоровления от короля, сообщила пресс-служба Святейшего Престола.

Епископ Рима также пожелал монарху здоровья: в марте Карл был госпитализирован из-за побочных эффектов терапии, назначенной для лечения онкологического заболевания.

Папа и Карл III уже встречались в Ватикане в 2017 году. В 2019-м, будучи принцем Уэльским, Карл присутствовал на канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена и опубликовал статью в L’Osservatore Romano, назвав это событие «поводом для радости не только в Великобритании и не только для католиков, но и для всех, кто ценит вдохновившие его ценности».