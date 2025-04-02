Папа: сегодня Христос нисходит в ад войны и боли невинных

Зал печати Ватикана опубликовал катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное им для общей аудиенции 2 апреля. Размышляя о встрече Иисуса с Закхеем, Святейший Отец признаётся, что этот эпизод занимает особое место в его личном духовном пути.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В начале евангельского рассказа мытарь кажется безнадёжно потерянным, как порой и мы, отмечает Папа. Но история Закхея показывает, что Господь уже ищет тех, кто считает себя пропавшим.

Путь Иисуса пролегает через Иерихон, древний город, расположенный ниже уровня моря, который символически ассоциируется с преисподней. Христос приходит именно туда, где люди чувствуют безотрадность. По словам Папы, «воскресший Господь и теперь нисходит в преисподние современности: зоны войны, страдания невинных, сердца матерей, видящих смерть своих детей, голод бедных».

Закхей собирал налоги для римских захватчиков, и евангелист акцентирует внимание на его положении: он не просто сборщик податей, а глава мытарей, что делает его грех ещё более тяжким. Вероятно, он наживался за счёт других, используя своё положение; его богатство вызывало презрение у окружающих, и он чувствовал свою отверженность.

Узнав о визите Иисуса, Закхей горячо желает увидеть Его, но не рассчитывает на личную встречу: ему достаточно взглянуть издалека. Однако ему мешают малый рост и плотная толпа. Как отмечает Папа, у нас тоже есть ограничения и препятствия со стороны других. Но когда в сердце жгучее желание, человек не сдаётся. Закхей решается на нечто неожиданное – забирается на дерево. Такой поступок требует детской непосредственности и смелости, готовности не думать о своей репутации: мытарю важно увидеть Иисуса, но при этом остаться незамеченным.

У Бога всегда есть неожиданные планы, подчёркивает Святейший Отец. Проходя мимо, Иисус поднимает взгляд, и Закхей, вероятно, чувствует себя разоблачённым, ожидая публичного осуждения. Но Христос удивляет всех, возвещая мытарю о Своём желании остановиться именно у него. «Господь не проходит мимо тех, кто потерян», – подчёркивает Папа. Закхей испытывает радость человека, которого увидели, признали и простили, ибо Господь смотрит не с укором, а с милосердием. Мы тоже порой с трудом принимаем такую милость, особенно когда Бог прощает тех, кого мы считаем недостойными, пишет Св. Отец: человеческое сердце склонно ограничивать Божью любовь, но Христос не действует по нашим меркам.

Услышав слова Иисуса о прощении, Закхей словно воскресает из прежней жизни и делает решительный шаг: обещает возместить ущерб тем, кого обидел, причём не просто вернуть, а отдать вчетверо больше. Это не плата за Божье прощение, а желание подражать Простившему его, это способ любить, естественный отклик на подаренную любовь. Закхей не даёт расплывчатых обещаний, а совершает конкретный поступок, осмысляя прошлое и находя точку отсчёта для перемен.

Папа Франциск завершает наставление призывом:

«Дорогие братья и сёстры, давайте учиться у Закхея не терять надежды даже когда чувствуем себя отвергнутыми или неспособными измениться. Взрастим в себе стремление увидеть Иисуса и, главное, откроемся Божьему милосердию, которое неизменно приходит нас искать, в какой бы пучине мы ни оказались».