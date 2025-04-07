Папа – салезинацам: служите без остатка, как Дон Боско

7 апреля Папа Франциск направил послание участникам XXIX Генерального капитула Конгрегации салезианцев, проходящего в год 150-летия первой миссионерской экспедиции св. Иоанна Боско в Аргентину.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Поздравляя монашествующих с юбилеем, Епископ Рима благодарит их за служение во всём мире и выражает сожаление, что не может встретиться с ними лично. Святейший Отец призывает участников капитула «с верой и усердием прожить это время внимания к Святому Духу и синодального распознавания», подчёркивая важность выбранной ими темы: «Салезианцы, влюблённые в Иисуса Христа и отданные на служение молодёжи».

Такое вдохновение, отметил Святейший Отец, требует от каждого полной вовлечённости: «Позвольте Господней любви охватить вас и служите другим, не оставляя ничего для себя – так поступал ваш основатель». Несмотря на то, что современные вызовы отличаются от тех, с какими сталкивался Дон Боско, вера и энтузиазм остаются неизменными, приобретая новые черты, в том числе благодаря дару межкультурности.

В конце послания Папа преподаёт благословение участникам капитула и всем салезианцам, трудящимся на пяти континентах, вверяя их конгрегацию ходатайству Пресвятой Девы Марии – Помощницы христиан.