Св. Отец: Христос созидает «царство священников»

17 апреля в Ватиканской базилике Мессу освящения мира и благословения елея возглавил кардинал Доменико Кальканьо, бывший президент Управления имуществом Апостольского Престола (APSA). В ходе богослужения Великого четверга иерарх зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом, который в эти недели проходит реабилитацию после болезни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа Франциск раскрывает смысл священства сквозь призму апокалиптической надежды, укоренённой во плоти Христа. Альфа и Омега, Вседержитель – это Иисус, Который, как в синагоге Назарета, вновь провозглашает Священное Писание и через него раскрывает историю каждого священника. Только в Иисусе их истории обретают свет и становятся служением надежды.

Юбилей, утверждает Папа, начинается в каждом жесте пастырской близости, и весь народ находит утешение в этом времени благодати. Христос созидает «царство священников» не из клерикальных сфер, а из людей, среди которых рушатся стены и исчезают границы. Поэтому врата Нового Иерусалима постоянно открыты. Год Юбилея побуждает священников стать паломниками надежды, верными благовестниками, однако, как и Христос в Назарете, они неизбежно столкнутся с непониманием. Любовь пастыря не ищет одобрения, но духовно преображает вверенную ему паству.

По словам Епископа Рима, у каждого пресвитера есть свои библейские страницы для воплощения в жизнь, однако среди них крайне важен отрывок, избранный Самим Иисусом: благовестие бедным, освобождение пленных, исцеление слепых, свобода угнетённым. Именно это делает служение плодотворным.

Святая Месса освящения мира и благословения елея (Ватикан, базилика Св. Петра, 17 апреля 2025 г.) (Vatican Media)

Люди чувствуют, когда слова становятся делом, в первую очередь – дети, женщины, неимущие, обездоленные, «а также те, кто пострадал в своих отношениях с Церковью»: они обладают «инстинктом» Святого Духа и распознают, когда слова священника совпадают с его жизнью, подчёркивает Папа Франциск:

«Дорогие верующие, люди надежды, молитесь сегодня о радости священников. Да придёт к вам избавление, обещанное Писанием и питаемое Таинствами. В нас живёт много страхов, нас окружает ужасная несправедливость, но уже взошла заря нового мира. Бог так возлюбил мир, что отдал нам Своего Сына, Иисуса. Он помазывает наши раны и осушает слёзы».