Папа призвал российских католиков быть «зодчими мира»

Архиепархия Божией Матери в Москве опубликовала письмо Папы Франциска, которое он, находясь в больнице «Джемелли», направил участникам епархиального юбилейного паломничества в благодарность за визит и молитвенную память.

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12 марта на территории больницы российские паломники помолились об исцелении Папы Франциска и подарили ему литургическое облачение – орнат.

В специальном послании, переведённом на русский язык Информационной службой архиепархии, Святейший Отец пишет:

«Дорогие братья и сестры, добро пожаловать в Рим!

Приветствую архиепископа Павла Пецци, вспомогательного епископа, священников, монашествующих и всех вас, верных мирян, которые отправились в паломничество по случаю Юбилейного года.

Я очень хотел бы встретиться с вами, но пока ещё нахожусь в больнице. Благодарю вас за то, что вы пришли помолиться именно здесь, у больницы “Джемелли”, и за подаренный мне орнат. Молюсь о вашей католической общине и о пути веры и свидетельства каждого из вас. Да поможет Пресвятая Матерь Божья всегда следовать за Господом Иисусом смиренно и мужественно, радуясь уже тому, что вы – Его ученики.

Я знаю, что вы, как и я, молитесь каждый день о мире. Благодарю вас и призываю быть зодчими мира в повседневной жизни, всегда стремясь к встрече и диалогу.

От всего сердца благословляю каждого из вас и ваших близких. Желаю вам доброго паломничества надежды!»