Папа Франциск приветствовал словацких католиков

4 апреля Папа Франциск направил послание участникам юбилейного национального паломничества словацких католиков в Рим. Святейший Отец выражает духовное единение с верующими, несмотря на невозможность встретиться с ними из-за состояния здоровья.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Приветствуя паломников, Епископ Рима отмечает важность их путешествия как знака обновления веры, укрепления связи с Преемником Петра и свидетельства надежды, которая «не постыжает» (Рим 5,5). Юбилейный год напоминает о призвании каждого христианина быть паломником на пути к вечности: в этом контексте посещение Рима, переход через Святые врата и молитва у гробниц апостолов и мучеников – залог непрерывного духовного пути, подчёркивает Папа:

«Для вас, мои словацкие сёстры и братья, это путешествие является частью богатой христианской традиции вашей земли, оплодотворенной свидетельством свв. Кирилла и Мефодия и многих других святых, которые на протяжении более тысячи лет орошали её Евангелием Христа».

Размышляя о вере, Папа Франциск сравнивает её с сокровищем, которым нужно делиться с радостью. Каждый период истории несёт не только трудности, но и возможность укрепить упование на Бога. Епископ Рима предлагает вдохновляться примером Пресвятой Богородицы, чьё смелое и смиренное согласие на Божий замысел открыло путь к искуплению. Это доверие не требует знания всех ответов, но побуждает следовать за Богом, Который всегда предшествует нам, укрепляя Своей благодатью.

«Сказав “да” сегодня, мы можем открыть новые горизонты веры, надежды и мира для себя и для тех, кого Господь ведёт нам навстречу».

Святейший Отец призывает верующих продолжать совместный путь в духе синодальности, внимая гласу Святого Духа и «распознавая в нём инициативу Бога, которая всегда удивляет».

В конце послания Папа вверяет словацких паломников материнскому покрову Пресвятой Богородицы, Матери надежды, преподаёт апостольское благословение и просит о молитве.