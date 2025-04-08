Папа попросил епископов поддержать Латеранский университет

Папский Латеранский университет объявил о проведении ряда академических мероприятий, которые увенчаются Днем открытых дверей 15 мая.

Ольга Сакун - Град Ватикан

10 апреля университет организует День синодальности под эгидой Института пастырского богословия, а 28 апреляя пройдет семинар на тему «Никейский собор и церковное самосознание» по случаю 1700-летия Первого вселенского собора. 6 мая Отделение наук о мире проведет встречу, посвященную 50-летию Хельсинкских соглашений. На Дне открытых дверей 15 мая, когда все желающие смогут ознакомиться со структурой и программами Папского университета, также состоится симпозиум: «Преподаватель богословия сегодня».

Эти мероприятия призваны стать тем самым креативным и дальновидным ответом на кризис образования, о котором не раз упоминал Папа Франциск. В послании епископам всего мира Святейший Отец называет Латеранский университет «мастерской культуры». Это послание - «Письмо в поддержку Папского Латеранского университета», датированное 13 декабря прошлого года, - было разослано всем апостольским нунциатурам. В нем Епископ Рима подчеркивает: «Постоянный и обновленный импульс евангелизации, воодушевляющий миссию Церкви в новых и разнообразных контекстах, не может осуществиться без поддержки солидного и квалифицированного богословского и духовного образования». Папа напоминает, что Латеранский университет исполняет свою образовательную миссию уже более 250 лет, и в с силу особых уз с Папой этот вуз наделен титулом Университета Епископа Рима. Папа Франциск выражает надежду, что ежегодно епархии по всему миру, монашеские конгрегации, общины мирян, которые направляют верных на учебу в Рим, особым образом примут во внимание выбор в пользу именно Латеранского университета: в нем студенты теперь могут углублять не только философские, богословские, пастырские знания, но и каноническое и гражданское право, науки о мире и экологию. «В то же время, - пишет Папа, - даже если для вас невозможно отправить студентов в Рим, прошу вас приобщиться к образовательной миссии Церкви, поддержав делами – исследовательскими проектами, грантами и другими начинаниями – нашу Альма Матер».

В прошлом году в Папском Латеранском университете обучались 1137 студентов, которым преподавали 139 доцентов. В состав университета входят факультет богословия и философии, Институт сравнительного права, факультеты канонического и гражданского права, Пастырский институт Redemptor Hominis, Отделение наук о мире и международном сотрудничестве, Отделение экологии и защиты творения. К университету примыкают также самоуправляемые вузы: Папский высший институт нравственного богословия (Академия Св. Альфонса), Папский институт патристики Augustinianum и Папский институт теологии богопосвященной жизни Claretianum.