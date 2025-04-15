Папа подготовил размышления для Крестного пути в Колизее

Папа Франциск на площади Св. Петра в Вербное воскресенье (Ватикан, 13 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Здоровье Папы Франциска улучшается – об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Святейшего Престола. После выписки из больницы Епископ Рима совмещает реабилитацию с рабочими обязанностями: в частности, он подготовил тексты размышлений для Крестного пути в Колизее, которые будут опубликованы в полдень пятницы 18 апреля.

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Информируя о состоянии Папы, Зал печати отмечает прогресс в двигательных, дыхательных и голосовых функциях. Использование кислородной поддержки теперь минимально и осуществляется исключительно в терапевтических целях, в основном вечером и при необходимости.

Святейший Отец проводит короткие рабочие встречи с куриальными сотрудниками и регулярно проходит физиотерапевтические процедуры по улучшению дыхания, моторики и работы голоса.

Что касается богослужений Страстной седмицы, Папа Франциск лично делегировал их проведение кардиналам, отмечает пресс-служба Ватикана. Мессу освящения мира и благословения елея в Великий четверг возглавит кардинал Доменико Кальканьо, бывший президент Управления имуществом Апостольского Престола (APSA). Литургию Страстей Господних в Великую пятницу возглавит кардинал Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей. Традиционный Крестный путь в Колизее проведёт кардинал Бальдассаре Реина, генеральный викарий Римской епархии.

Об участии Святейшего Отца в богослужениях Пасхального триденствия пока не сообщается. Вскоре будет опубликован официальный календарь литургий в базилике Св. Петра, включая Мессу Вечери Господней в Великий четверг, запланированную на 18 часов, которая не входит в расписание богослужений Папы Франциска.