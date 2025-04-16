Папа: Небесный Отец всегда оставляет дверь открытой
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В центре внимания Епископа Рима – притча о милосердном отце и двух сыновьях (Лк 15,31-32). В ней раскрывается сердце Евангелия – милосердие Бога. Эта история адресована тем, кто, подобно фарисеям, считает себя праведным, но осуждает других, не замечая собственной отдалённости от Отца, отмечает Епископ Рима:
«Евангелие хочет передать послание надежды: где бы мы ни потерялись и как бы мы ни заблудились, Бог всегда приходит за нами!»
Оба сына из притчи теряются по-своему: младший – убегая от требований любви, старший – оставаясь, но не любя. И тот, и другой оказываются вдали от сердца отца, отмечает Папа. Любовь требует усилий, отказа от чего-то своего, но младший сын думает только о себе и ломает отношения, как многие взрослые эгоисты, не умеющие жить для других. Он хочет быть любимым, но обращается с любовью небрежно, растрачивает её. Лишь в бедствии он осознаёт свою утрату и начинает «выпрашивать любовь», привязываясь «к первому попавшемуся хозяину». Этот опыт порождает ложное убеждение, будто настоящая любовь невозможна, и «младший сын, опустившись на самое дно», возвращается домой, мечтая «подобрать с земли пару крошек любви».
«Лишь тот, кто по-настоящему нас любит, может освободить нас от этого ложного представления о любви», – подчёркивает Святейший Отец, вспоминая картину Рембрандта о возвращении блудного сына. На полотне заметны две детали: голова сына обрита, как у кающегося или как у новорождённого, а руки у отца – одна мужская, другая женская: образ силы и нежности прощения. Тем не менее именно старший сын представляет адресатов притчи. Он остался дома с отцом, но внутренне был далеко. Возможно, он тоже хотел уйти, но остался из страха или долга. Такая «вынужденность» рождает гнев, который в итоге вырывается наружу. Он не разделяет радости отца – и именно он рискует остаться вне дома. Отец выходит и к нему, не упрекает; он лишь желает, чтобы тот почувствовал его любовь, и приглашает войти, оставляя дверь открытой, подчёркивает Папа Франциск:
«Эта дверь распахнута и для нас. В этом, собственно, и заключается причина надежды: мы можем надеяться, ибо знаем, что Отец ждёт нас, видит нас издалека и всегда оставляет дверь открытой. Зададимся вопросом: где наше место в этой чудесной истории? Помолимся Богу Отцу о благодати, дабы и мы смогли найти дорогу домой».