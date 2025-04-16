Папа: Небесный Отец всегда оставляет дверь открытой

Зал печати Ватикана опубликовал текст катехизического наставления Святейшего Отца, которое он подготовил для общей аудиенции 16 апреля. Новый цикл юбилейных размышлений посвящён евангельским притчам. По словам Папы, они побуждают каждого найти собственное место в этих историях.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В центре внимания Епископа Рима – притча о милосердном отце и двух сыновьях (Лк 15,31-32). В ней раскрывается сердце Евангелия – милосердие Бога. Эта история адресована тем, кто, подобно фарисеям, считает себя праведным, но осуждает других, не замечая собственной отдалённости от Отца, отмечает Епископ Рима:

«Евангелие хочет передать послание надежды: где бы мы ни потерялись и как бы мы ни заблудились, Бог всегда приходит за нами!»

Оба сына из притчи теряются по-своему: младший – убегая от требований любви, старший – оставаясь, но не любя. И тот, и другой оказываются вдали от сердца отца, отмечает Папа. Любовь требует усилий, отказа от чего-то своего, но младший сын думает только о себе и ломает отношения, как многие взрослые эгоисты, не умеющие жить для других. Он хочет быть любимым, но обращается с любовью небрежно, растрачивает её. Лишь в бедствии он осознаёт свою утрату и начинает «выпрашивать любовь», привязываясь «к первому попавшемуся хозяину». Этот опыт порождает ложное убеждение, будто настоящая любовь невозможна, и «младший сын, опустившись на самое дно», возвращается домой, мечтая «подобрать с земли пару крошек любви».

«Лишь тот, кто по-настоящему нас любит, может освободить нас от этого ложного представления о любви», – подчёркивает Святейший Отец, вспоминая картину Рембрандта о возвращении блудного сына. На полотне заметны две детали: голова сына обрита, как у кающегося или как у новорождённого, а руки у отца – одна мужская, другая женская: образ силы и нежности прощения. Тем не менее именно старший сын представляет адресатов притчи. Он остался дома с отцом, но внутренне был далеко. Возможно, он тоже хотел уйти, но остался из страха или долга. Такая «вынужденность» рождает гнев, который в итоге вырывается наружу. Он не разделяет радости отца – и именно он рискует остаться вне дома. Отец выходит и к нему, не упрекает; он лишь желает, чтобы тот почувствовал его любовь, и приглашает войти, оставляя дверь открытой, подчёркивает Папа Франциск:

«Эта дверь распахнута и для нас. В этом, собственно, и заключается причина надежды: мы можем надеяться, ибо знаем, что Отец ждёт нас, видит нас издалека и всегда оставляет дверь открытой. Зададимся вопросом: где наше место в этой чудесной истории? Помолимся Богу Отцу о благодати, дабы и мы смогли найти дорогу домой».