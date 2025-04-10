Папа молится о жертвах трагедии в Санто-Доминго

Папа Франциск выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в столице Доминиканской Республики: в ночь на 8 апреля во время концерта в клубе в Санто-Доминго обрушилась крыша. Катастрофа унесла жизни как минимум 184 человек, свыше 250 пострадали. В стране объявлен трёхдневный траур.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме соболезнований на имя архиепископа Санто-Доминго Папа выражает духовную близость со всеми пострадавшими и молится о вечном упокоении погибших, говорится в телеграмме за подписью госсекретаря кардинала Паролина.

Епископ Рима выражает искренние соболезнования семьям погибших, желает скорейшего выздоровления раненым и призывает к продолжению усилий по оказанию помощи. В знак надежды на воскресшего Господа, Святейший Отец преподаёт всем, по ходатайству Пресвятой Богородицы, утешительное апостольское благословение.