Папа милосердия

«Милосердие Бога – это наше избавление и наше счастье. Мы живём милосердием и не можем позволить себе остаться без милосердия: это воздух, которым мы дышим. Мы слишком убоги, чтобы ставить условия; мы должны уметь прощать, ибо мы сами нуждаемся в прощении». Если и есть какое-то послание, которое сильнее других ознаменовало понтификат Папы Франциска и которому суждено остаться, так это послание милосердия.

Папа внезапно покинул нас сегодня утром, после того как преподал своё последнее благословение Urbi et Orbi в день Пасхи с центральной лоджии собора Св. Петра, сделав последний круг среди верующих, чтобы благословить и попрощаться.

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За годы понтификата первого в истории аргентинского Папы звучало множество тем: забота о бедных, призыв к братству, защита общего дома человечества, решительное и безоговорочное «нет» войне. Однако сердцем его послания, тем, что глубже всего проникло в сознание людей, стало евангельское напоминание о милосердии – о близости и нежности Бога к тем, кто осознаёт собственную нужду в Его помощи. Милосердие как «воздух для дыхания», – то, без чего невозможно жить.

Весь понтификат Хорхе Марио Бергольо прошёл под знаком этого послания, лежащего в самой основе христианства. Уже в своём первом обращении, приуроченном к молитве «Ангел Господень» 17 марта 2013 года, – из окна апартаментов, в которых он так и не поселился, – Папа Франциск говорил о центральной роли милосердия. Он тогда вспомнил слова пожилой женщины, которая пришла к нему на исповедь, когда он был ещё вспомогательным епископом в Буэнос-Айресе: «Господь прощает всё... Если бы Господь не прощал всё, мира бы не существовало».

Папа, пришедший «с края земли», не внёс изменений в учение двухтысячелетней христианской традиции, но, по-новому поставив милосердие в центр своего Учительства, для многих изменил восприятие самой Церкви. Он явил миру материнский лик Церкви, которая склоняется над израненными, особенно над теми, кто уязвлён грехом. Лик Церкви, которая делает первый шаг навстречу грешнику, – как Иисус в Иерихоне, когда вошёл в дом неприглядного, ненавидимого всеми Закхея, не требуя от него ничего заранее, не ставя условий. Именно потому, что Закхей впервые почувствовал на себе такой взгляд и любовь, он осознал себя грешником и обрёл в этом взгляде Назарянина импульс к обращению.

Две тысячи лет назад многие соблазнились тем, что Учитель вошёл в дом иерихонского мытаря. И в наши дни многие возмущались жестами принятия и близости, которыми Папа-аргентинец одаривал всех без исключения – особенно тех, кого принято считать «неприличными» или «падшими». В проповеди на своей первой публичной Мессе в церкви Св. Анны в Ватикане Папа Франциск сказал:

«Как многие из нас, возможно, заслуживают осуждения! И это было бы справедливо. Но Он прощает! Но как? Милосердием, которое не стирает грех: лишь Божье прощение стирает его, – милосердие же идёт дальше. Оно как небо: когда мы смотрим на ночное небо, видим на нём множество звёзд, но когда утром появляется солнце, свет заполняет всё, и звёзд больше не видно. Так и Божие милосердие: это великий свет любви, нежности, потому что Бог прощает не указом, а нежным прикосновением».

За все 12 лет понтификата 266-й преемник св. Петра являл миру лик Церкви, исполненной близости, умеющей свидетельствовать о нежности и сострадании, обнимающей всех без исключения, даже ценой риска, не страшась критики людей «правильных».

«Пусть лучше Церковь будет избитой, изувеченной и испачканной грязью из-за того, что смогла выйти на улицу, – писал Папа Франциск в Evangelii gaudium, дорожной карте своего понтификата, – чем Церковью, заболевшей из-за закрытости и эгоистичной привязанности к собственной безопасности». Церковь не должна уповать на человеческие возможности, на влияние медийных фигур, которые ссылаются лишь на себя, и на стратегии религиозного маркетинга: она должна быть прозрачной, через неё открылся лик милосердного Бога, Того, Кто основал её и Кто несмотря ни на что продолжает её поддерживать вот уже две тысячи лет.

Именно это лицо и эти объятия многие узнали в пожилом Епископе Рима из Аргентины, который начал понтификат с молитвы за мигрантов, погибших в море на Лампедузе, и закончил его обездвиженным в инвалидном кресле. До последнего мгновения он посвятил жизнь тому, чтобы свидетельствовать миру о милосердных объятиях Бога, близкого и верного в любви ко всем Его созданиям.

Андреа Торниелли