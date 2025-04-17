Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Папа Франциск и главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи (Рим, 17 января 2016 г.) Папа Франциск и главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи (Рим, 17 января 2016 г.) 
Папа Римский

Папа и главный раввин Рима обменялись поздравлениями на Пасху

По случаю Пасхи, которую в этом году католики и евреи отмечают в один день, Папа Франциск и главный раввин Рима обменялись пасхальными поздравлениями, сообщает еврейская община итальянской столицы.

Vatican News  

«В преддверии праздника Песах 5785 года, – пишет Святейший Отец, – хочу передать самые сердечные и братские поздравления Вам и возлюбленной еврейской общине Рима. Этот праздник напоминает, что Всемогущий освободил Свой возлюбленный народ из рабства и привёл в Землю обетованную. Да пребудет с вами и ныне Вечный и Милосердный Бог, сопровождая вашу общину обилием благословений, и да всегда хранит в Своей бесконечной доброте. Прошу вас продолжать молиться обо мне, а я, в свою очередь, заверяю вас в своей молитве: да сподобит вас Всевышний всё больше возрастать в дружбе. Хаг самеах».

В ответном послании главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи благодарит Папу Франциска за его слова и желает скорейшего восстановления.

«В совпадение наших пасхальных торжеств, – отметил раввин, – хочу с искренней теплотой ответить на ваши поздравления, особенно молясь о Вашем здоровье, дабы оно укреплялось с каждым днём. Да благословит Господь наши общины и да укрепит нашу дружбу, даже в трудные времена, которые мы переживаем».

17 апреля 2025, 13:41

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию