Папа и главный раввин Рима обменялись поздравлениями на Пасху

По случаю Пасхи, которую в этом году католики и евреи отмечают в один день, Папа Франциск и главный раввин Рима обменялись пасхальными поздравлениями, сообщает еврейская община итальянской столицы.

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«В преддверии праздника Песах 5785 года, – пишет Святейший Отец, – хочу передать самые сердечные и братские поздравления Вам и возлюбленной еврейской общине Рима. Этот праздник напоминает, что Всемогущий освободил Свой возлюбленный народ из рабства и привёл в Землю обетованную. Да пребудет с вами и ныне Вечный и Милосердный Бог, сопровождая вашу общину обилием благословений, и да всегда хранит в Своей бесконечной доброте. Прошу вас продолжать молиться обо мне, а я, в свою очередь, заверяю вас в своей молитве: да сподобит вас Всевышний всё больше возрастать в дружбе. Хаг самеах».

В ответном послании главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи благодарит Папу Франциска за его слова и желает скорейшего восстановления.

«В совпадение наших пасхальных торжеств, – отметил раввин, – хочу с искренней теплотой ответить на ваши поздравления, особенно молясь о Вашем здоровье, дабы оно укреплялось с каждым днём. Да благословит Господь наши общины и да укрепит нашу дружбу, даже в трудные времена, которые мы переживаем».