Папа Франциск: «С Тобой, Господи, всё становится новым»

Утром 20 апреля делегат Папы Франциска кардинал Анджело Комастри, почётный генеральный викарий Его Святейшества для Града Ватикан, возглавил на площади Св. Петра пасхальную Мессу, в ходе которой зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом. В торжественном богослужении приняли участие около 35 тысяч паломников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Комментируя евангельское чтение (Ин 20,1-9), Папа Франциск обращает внимание на образ «бегущих» учеников: Мария Магдалина, Пётр и Иоанн спешат к гробнице Учителя. Ими движет горячее желание найти Иисуса, Который, воскреснув, больше не заключен в границах смерти и прошлого.

«Он больше не окутан саваном, и поэтому нельзя заключать Его в красивую историю, которую нужно рассказать, нельзя делать из Него героя прошлого или думать о Нём как о статуе, установленной в музейном зале».

Поэтому христиане не могут стоять на месте, они должны прилагать усилия, чтобы искать Воскресшего Христа в живой реальности. Господь присутствует везде: в повседневной жизни, в лицах ближних, в непредсказуемых ситуациях. Воскресший Христос живёт среди нас, разделяя страдания людей и умножая красоту мира через простые проявления любви.

Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Пасхальная вера, подчёркивает Папа, – вовсе не статичное успокоение, а призыв к движению, к «видению за пределами», чтобы распознать живого Иисуса, Который открывается нам, говорит с нами, предвосхищает наши шаги и удивляет нас. Каждый день мы можем, подобно Марии Магдалине, терять Господа, но каждый день у нас также есть возможность искать Его, зная, что Он позволит Себя найти и озарит нас светом воскресения.

Эта надежда – краеугольный камень нашей жизни. Даже в слабости, нужде и страданиях мы можем держаться за Христа: Он победил смерть, наши мрачные стороны и тьму мира сего, чтобы мы жили с Ним в вечной радости. Апостол Павел призывает верующих бежать к этой цели, забывая о прошлом и устремляясь к будущему (см. Флп 3,12-14). Поэтому мы должны спешить навстречу Христу, подобно Марии Магдалине, Петру и Иоанну.

Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.) (ANSA)

По словам Епископа Рима, Юбилейный год «призывает нас обновить в себе дар этой надежды, погрузить в неё страдания и тревоги, заразить ею тех, кого мы встречаем на пути, и доверить этой надежде будущее нашей жизни и судьбу человечества». Мы не должны замыкаться в иллюзиях этого мира или увязать в печали: нужно бежать навстречу Иисусу, заново открывая бесценную благодать быть Его друзьями. «Пусть Его Слово жизни и истины освещает наш путь», – выражает пожелание Папа и цитирует богослова Анри де Любака: «Христианство – это Христос. Поистине, нет ничего другого. Во Христе мы имеем всё».

Это «всё» – воскресший Христос – открывает нашу жизнь для надежды. Он жив и сегодня хочет обновить нашу жизнь. Папа Франциск возносит молитву, дабы Господь помог нам «сбросить с себя унылую пыль привычки, усталости и разочарования» и «каждое утро просыпаться с изумлёнными глазами, чтобы увидеть невиданные краски этого утра, уникальные и непохожие ни на какие другие».

«С Тобой, Господи, всё становится новым. С Тобой всё начинается заново», – подчёркивает в конце проповеди Святейший Отец.