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Папа Римский

Папа Франциск: «С Тобой, Господи, всё становится новым»

Утром 20 апреля делегат Папы Франциска кардинал Анджело Комастри, почётный генеральный викарий Его Святейшества для Града Ватикан, возглавил на площади Св. Петра пасхальную Мессу, в ходе которой зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом. В торжественном богослужении приняли участие около 35 тысяч паломников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Комментируя евангельское чтение (Ин 20,1-9), Папа Франциск обращает внимание на образ «бегущих» учеников: Мария Магдалина, Пётр и Иоанн спешат к гробнице Учителя. Ими движет горячее желание найти Иисуса, Который, воскреснув, больше не заключен в границах смерти и прошлого.

«Он больше не окутан саваном, и поэтому нельзя заключать Его в красивую историю, которую нужно рассказать, нельзя делать из Него героя прошлого или думать о Нём как о статуе, установленной в музейном зале».

Поэтому христиане не могут стоять на месте, они должны прилагать усилия, чтобы искать Воскресшего Христа в живой реальности. Господь присутствует везде: в повседневной жизни, в лицах ближних, в непредсказуемых ситуациях. Воскресший Христос живёт среди нас, разделяя страдания людей и умножая красоту мира через простые проявления любви.

Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.)
Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.)   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Пасхальная вера, подчёркивает Папа, – вовсе не статичное успокоение, а призыв к движению, к «видению за пределами», чтобы распознать живого Иисуса, Который открывается нам, говорит с нами, предвосхищает наши шаги и удивляет нас. Каждый день мы можем, подобно Марии Магдалине, терять Господа, но каждый день у нас также есть возможность искать Его, зная, что Он позволит Себя найти и озарит нас светом воскресения.

Эта надежда – краеугольный камень нашей жизни. Даже в слабости, нужде и страданиях мы можем держаться за Христа: Он победил смерть, наши мрачные стороны и тьму мира сего, чтобы мы жили с Ним в вечной радости. Апостол Павел призывает верующих бежать к этой цели, забывая о прошлом и устремляясь к будущему (см. Флп 3,12-14). Поэтому мы должны спешить навстречу Христу, подобно Марии Магдалине, Петру и Иоанну.

Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.)
Пасхальная Месса на площади Св. Петра (Ватикан, 20 апреля 2025 г.)   (ANSA)

По словам Епископа Рима, Юбилейный год «призывает нас обновить в себе дар этой надежды, погрузить в неё страдания и тревоги, заразить ею тех, кого мы встречаем на пути, и доверить этой надежде будущее нашей жизни и судьбу человечества». Мы не должны замыкаться в иллюзиях этого мира или увязать в печали: нужно бежать навстречу Иисусу, заново открывая бесценную благодать быть Его друзьями. «Пусть Его Слово жизни и истины освещает наш путь», – выражает пожелание Папа и цитирует богослова Анри де Любака: «Христианство – это Христос. Поистине, нет ничего другого. Во Христе мы имеем всё».

Это «всё» – воскресший Христос – открывает нашу жизнь для надежды. Он жив и сегодня хочет обновить нашу жизнь. Папа Франциск возносит молитву, дабы Господь помог нам «сбросить с себя унылую пыль привычки, усталости и разочарования» и «каждое утро просыпаться с изумлёнными глазами, чтобы увидеть невиданные краски этого утра, уникальные и непохожие ни на какие другие».

«С Тобой, Господи, всё становится новым. С Тобой всё начинается заново», – подчёркивает в конце проповеди Святейший Отец.

20 апреля 2025, 11:50

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