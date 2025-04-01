Новости о здоровье Папы Франциска

По сообщению пресс-службы Ватикана, состояние Святейшего Отца остаётся стабильным. Анализы крови показывают нормальные значения, а проведённая в последние дни рентгенография грудной клетки свидетельствует о положительной динамике в лечении лёгочной инфекции.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Отмечаются дальнейшие улучшения в моторике, дыхании и использовании голоса. Высокопоточная кислородная терапия с помощью носовых канюль применяется преимущественно в ночное время и по необходимости.

Папа Франциск продолжает работать; по утрам принимает участие в совершении Св. Мессы в часовне на втором этаже резиденции. Папа сохраняет хорошее настроение и получает множество выражений поддержки от верующих.

В последние дни особых визитов не было – рядом находятся медицинский персонал и ближайшие сотрудники. В среду 2 апреля, как и в предыдущие недели, Зал печати Ватикана обнародует текст катехизического наставления Святейшего Отца.

Что касается молитвы «Ангел Господень», дополнительная информация будет предоставлена на ближайшем брифинге 4 апреля. Вопрос об участии Папы Франциска в обрядах Страстной недели пока остаётся открытым.

Проповедь на Св. Мессе в предстоящее воскресенье по случаю Юбилея больных будет подготовлена Папой и зачитана архиепископом Рино Физикеллой, пропрефектом Департамента евангелизации.