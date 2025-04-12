Папа Франциск помолился в Санта-Мария-Маджоре
Vatican News
Связь между Епископом Рима и этим образом Богородицы всегда отличалась глубоко сыновней преданностью. Три недели назад, возвращаясь в Дом Святой Марфы после выписки из больницы, Папа остановился на площади перед базиликой Санта-Мария-Маджоре и передал букет цветов, чтобы их разместили перед чудотворной иконой. Посещение базилики стало символическим завершением болезни и началом реабилитации под покровом Богородицы.
Почитание образа Salus Populi Romani стало традицией для Папы Франциска сразу после его избрания: он посетил базилику уже 14 марта 2013 года, на следующий день после конклава. С тех пор он всегда возносит молитву у этой иконы до и после каждого апостольского путешествия.
Предыдущий визит Епископа Рима в Санта-Мария-Маджоре состоялся 14 декабря прошлого года, перед поездкой в корсиканский город Аяччо на завершение конгресса о народном благочестии в Средиземноморье.