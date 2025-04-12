Папа Франциск помолился в Санта-Мария-Маджоре

«Утром 12 апреля, в преддверии Вербного воскресенья и Страстной седмицы, Папа Франциск посетил базилику Санта-Мария-Маджоре и помолился перед богородичной иконой Salus Populi Romani». Об этом сообщает пресс-служба Святейшего Престола.

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Связь между Епископом Рима и этим образом Богородицы всегда отличалась глубоко сыновней преданностью. Три недели назад, возвращаясь в Дом Святой Марфы после выписки из больницы, Папа остановился на площади перед базиликой Санта-Мария-Маджоре и передал букет цветов, чтобы их разместили перед чудотворной иконой. Посещение базилики стало символическим завершением болезни и началом реабилитации под покровом Богородицы.

Почитание образа Salus Populi Romani стало традицией для Папы Франциска сразу после его избрания: он посетил базилику уже 14 марта 2013 года, на следующий день после конклава. С тех пор он всегда возносит молитву у этой иконы до и после каждого апостольского путешествия.

Предыдущий визит Епископа Рима в Санта-Мария-Маджоре состоялся 14 декабря прошлого года, перед поездкой в корсиканский город Аяччо на завершение конгресса о народном благочестии в Средиземноморье.