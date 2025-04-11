Папа Франциск помолился у гробницы св. Пия X

11 апреля Папа Франциск, проходящий двухмесячную реабилитацию в Доме Св. Марфы, посетил Ватиканскую базилику, чтобы в тишине помолиться у гробницы святого Пия X.

Около 13 часов Святейший Отец прибыл в сопровождении личного медбрата Массимилиано Страппетти. В инвалидном кресле он около десяти минут молился у места упокоения святого Папы, с которым его связывает глубокая духовная близость. Затем он ненадолго остановился у памятника Бенедикту XV, Папы времён Первой мировой войны, и посетил отреставрированные гробницы Павла III и Урбана VIII.

Краткий визит произвёл большое впечатление на паломников Юбилейного года, детей, реставраторов из Фабрики Св. Петра, посетителей собора. Папа предстал перед ними в гражданской одежде, укутанный в плед, с кислородными канюлями. В интервью ватиканским СМИ каноник базилики монсеньор Валерио Ди Пальма рассказал: «Это глубоко тронуло нас – видеть его таким, “по-домашнему”, просто. Плакали все, даже сотрудники охраны. Эмоции были настолько сильны, что я не смог даже сделать снимок – слёзы застилали глаза. Он просто вошёл через Врата молитвы, проехал к Алтарю кафедры и остановился у гробницы. Все бросились к нему: никто не ожидал».

По словам каноника, этот визит – знак того, что Папа идёт на поправку: «Да, он страдает, но он рядом. Меня особенно поразили его глаза – большие, лучистые. Такой внимательный, пронзительный взгляд». Он не произносил речей – лишь приветствовал и благословлял. «Я сказал ему: “Ваше Святейшество, мы очень ждём, когда Вы снова вернётесь сюда”. Он улыбнулся», – добавил монсеньор Ди Пальма.

Этот молитвенный жест стал третьим публичным появлением Папы Франциска за неделю: 6 апреля он благословил паломников на площади Святого Петра, а через три дня встретился с королевской четой из Великобритании.