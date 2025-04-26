Папа Франциск похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре

В полдень 26 апреля, после отпевания в Ватикане, траурный кортеж с бренным останками Папы Франциска направился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

Vatican News

Скорбная процессия двигалась по центральным улицам итальянской столицы, вдоль Римского Форума, рядом с Колизеем: около 150 тысяч паломников и жителей Рима увидели гроб Папы Франциска, установленный на белом папамобиле, и попрощались с Вселенским архиереем.

На ступенях базилики Санта-Мария-Маджоре собрались десятки неимущих, бездомных, мигрантов, временно освобождённых заключённых: они преподнесли свой последний дар – белую розу Папе Франциску, который всегда считал «самых последних» своими возлюбленными детьми.

Похоронный обряд был совершён в частном порядке в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Церемонию сопровождало пение четырёх Псалмов и пяти молитвенных прошений, потом участники вознесли молитву «Отче наш». В конце молебна на гроб с бренными останками Папы Франциска были наложены печати камерленго Священной Римской Церкви кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, Префектуры Папского дома, Отдела Папских богослужений и Капитула каноников базилики Санта-Мария-Маджоре. После завершения этих обрядов гроб был опущен в нишу и окроплён святой водой под пение гимна Regina caeli. Последним актом стало составление нотариального свидетельства о погребении: документ был зачитан нотариусом Капитула каноников, а затем подписан кардиналом-камерленго, регентом Папского дома монсеньором Леонардо Сапиенцей, главой Отдела Папских богослужений архиепископом Диего Равелли и самим нотариусом.

Надпись на гробнице Папы Франциска (Рим, базилика Санта-Мария-Маджоре) (ANSA)

Гробница новопреставленного Святейшего Отца сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Бергольо. Согласно пожеланию Папы, на гробнице лишь одна надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

Папа Франциск покоится рядом с алтарём св. Франциска Ассизского и часовней богородичного образа Salus Populi Romani («Спасение римского народа»). Именно перед этой чудотворной иконой Святейший Отец молился в самые значимые моменты понтификата и теперь пребывает под её сенью.