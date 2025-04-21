Папа Франциск. 12 лет открытого сердца и открытых дверей

Папа Франциск во многом стал первопроходцем.

Виктор Владимиров, Сальваторе Чернуцио

Первый Папа-иезуит, первый латиноамериканец, первый, кто выбрал имя Франциск без порядкового номера, первый, избранный при жизни предшественника, первый, кто поселился за пределами Апостольского дворца, первый, кто посетил земли, никогда не виданные Римскими Папами – от Ирака до Корсики; первый, кто подписал Декларацию о братстве вместе с одним из высших исламских авторитетов. Первый Папа, учредивший Совет кардиналов для управления Церковью, доверивший ответственные посты в Римской Курии женщинам и мирянам, созвавший Синод, в котором участвовал Народ Божий, отменивший Папскую тайну в делах о сексуальном насилии и исключивший смертную казнь из Катехизиса. Первый, кто возглавил Церковь в мире, где бушует не «одна» война, а множество войн, больших и малых, разбросанных по разным континентам.

«Война – всегда поражение», – повторял он в более чем 300 обращениях, даже когда голос отказывал, после начала войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Последнее приветствие паломников на площади Св. Петра в Пасхальное воскресенье после Urbi et Orbi 20 апреля 2025 г. (Vatican Media)

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, вероятно, не хотел бы, чтобы понятие «первый» ассоциировалось с его понтификатом: все 12 лет он был устремлён не к завоеванию первенства, а к запуску «процессов». Эти процессы продолжаются, они завершились или ещё далеки от завершения, и они, вероятно, необратимы даже для тех, кто придет ему на смену на престоле Святого Петра.

«Мы начинаем этот путь, мы – епископ и народ»: так прозвучали его первые слова с Лождии благословений поздним вечером 13 марта 2013 года, обращенные к толпе. Новоизбранный 76-летний Папа, избранный братьями-кардиналами «с края земли», попросил у этого народа благословения. Вместе с народом он прочитал «Радуйся, Мария», запинаясь на итальянском, который до этого практиковал не слишком часто, учитывая редкие визиты пастыря Буэнос-Айреса в Рим, готового собрать чемоданы сразу после конклава. И именно людей он хотел лично приветствовать на следующий день, отправившись на машине в приход Святой Анны, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре, чтобы почтить Матерь Искупителя в богородичной иконе Salus Populi Romani, покровительницы его понтификата, которой он продолжал воздавать почести во все важные моменты своего служения. Папа Франциск пожелал, чтобы его похоронили именно в этой базилике.

Избрание на престол Святого Петра 13 марта 2013 г. (ANSA)

Близость к народу, унаследованная от аргентинского служения, Папа проявлял все последующие годы различными способами: посещая сотрудников Ватикана в офисах, по «Пятницам милосердия» в Юбилейный год 2016-го в местах маргинализации и отчуждения, совершая богослужения Великого четверга в тюрьмах, домах престарелых и приёмных центрах, посещая приходы римских окраин, делая неожиданные визиты и телефонные звонки. Он проявлял эту близость в каждой апостольской поездке, начиная с первой – в Бразилию в 2013 году.

Папа Франциск у развалин Мосула (апостольская поездка в Ирак, 2021 г.) (Vatican Media)

Стремление к благовестию привело его в 2015 году в Банги, столицу Центральноафриканской Республики, израненной гражданской войной, которая в дни визита оставляла мёртвых на улицах. В африканской стране – куда, по его словам, он хотел отправиться даже если бы пришлось «прыгать с парашютом», – Папа открыл Святые врата Юбилея милосердия; трогательная церемония ознаменовала начало Святого года в одном из беднейших регионов мира, – а вовсе не в Риме. Благим упорством можно назвать то, что побудило его в 87 лет предпринять самое длительное путешествие понтификата: в сентябре 2024 года он отправился в Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор, Сингапур. Пятнадцать дней, два континента, четыре часовых пояса, 32 814 километров на борту самолета. Четыре разных мира, каждый из которых представляет главные темы учительства: братство и межрелигиозный диалог, окраины и климатический кризис, примирение и вера, целостное развитие, служение бедным.

Открытие Святых врат в Банги (2015 г.) (ANSA)

Вспоминая апостольские путешествия и пастырские визиты, нельзя забыть самый первый выезд за пределы Рима, на маленький остров Лампедуза, ставший местом великих миграционных трагедий, где Папа бросил венок цветов в Средиземное море, «кладбище под открытым небом». Эту вопиющую несправедливость Папа Франциск обличал также во время двух поездок на остров Лесбос (в 2016 и 2021 гг.) в лагеря беженцев.

В истории его понтификата – паломничества на Святую Землю (2014 г.); в шведский Лунд (2016 г.) на празднование 500-летия Реформации; в Канаду (2022 г.) – с просьбой о прощении у коренных народов за злоупотребления со стороны представителей Католической Церкви. Были поездки в Демократическую Республику Конго и Южный Судан (2023 г.), последняя из них была совершена совместно с англиканским примасом архиепископом Джастином Уэлби и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Йеном Гриншилдом, чтобы подчеркнуть экуменическое стремление залечить раны народа. Те самые раны, которые он умолял исцелить южносуданских лидеров, собиравшихся в 2019 году на двухдневные духовные упражнения в Доме Святой Марфы. Они завершились потрясающим жестом Святейшего Отца – поцелуем ног африканских лидеров.

Епископ Рима посетил Кубу и США (в 2015 г.): эта поездка закрепила восстановление дипломатических отношений между двумя странами. Ради этого исторического события он месяцами направлял письма Бараку Обаме и Раулю Кастро, призывая их «начать новый этап». Сам Обама публично поблагодарил Папу Франциска. В Гаване состоялась и встреча с Патриархом Московским Кириллом и подписание совместной декларации о реализации «экуменизма любви» – приверженности христиан более братскому человечеству. Годы спустя это обязательство стало трагически злободневным и в некотором смысле нарушенным с началом войны в сердце Европы.

Во время поездки в Абу-Даби (2019 г.) Папа вместе с Верховным имамом аль-Тайибом подписал Документ о человеческом братстве. Этим ознаменовалось потепление отношений с суннитским университетом Аль-Азхар. Текст декларации сразу же стал краеугольным камнем исламско-христианского диалога и был включен в некоторые конституции.

Подписание Декларации о человеческом братстве в Абу-Даби (2019)

Опыт этих поездок также нашёл отражение в документах понтификата. Папа издал четыре энциклики: Lumen Fidei – о вере, была написана в соавторстве с Бенедиктом XVI; Laudato si', ставшая призывом к изменению курса в отношении «общего дома». Третья энциклика, Fratelli tutti – стержень учения, плод Документа из Абу-Даби, а также пророчество – перед началом новых войн – о братстве как единственном пути будущего человечества. Наконец, Dilexit Nos, в которой прослеживалась традиция и актуальность размышлений о «человеческой и Божественной любви Святейшего Сердца Иисуса» и звучала весть миру, который, казалось бы, утратил своё сердце.

Синод по вопросам Амазонии (Vatican Media)

Папа Франциск опубликовал семь апостольских обращений: от уже упомянутой Evangelii Gaudium до C'est la confiance (к 150-летию со дня рождения Терезы Младенца Иисуса). Среди них постсинодальные обращения – Amoris Laetitia (Синод о семье), Christus Vivit (Синод о молодёжи), Querida Amazonia (Синод для Панамазонского региона), Gaudete et Exsultate о призвании к святости в современном мире, Laudate Deum – продолжение Laudato si', дополняющее призыв к действию ради Матери-Земли.

Почти 60 motu proprio были направлены на реорганизацию структур Римской Курии и территории Римской епархии, канонического права и ватиканской судебной системы, на введение более строгих правил и процедур в борьбе со злоупотреблениями. Таков документ Vos estis lux mundi, вобравший результаты, указания и рекомендации Саммита по защите несовершеннолетних в Ватикане в феврале 2019 года. Саммит стал кульминацией работы по борьбе со злоупотреблениями, а также выражением воли Церкви действовать в духе правды, прозрачности и покаяния. Документом Vos estis lux mundi Франциск установил новые процедуры сообщения о домогательствах и насилии и ввел понятие подотчётности, то есть ответственности епископов и монашеских настоятелей.

Обмен рождественскими пожеланиями в Римской Курии (декабрь 2024 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Реформы были постоянной составляющей понтификата Папы Франциска, который не хотел игнорировать рекомендации кардиналов на конгрегациях накануне конклава. Папа учредил Совет кардиналов, C9 (преобразованный впоследствии в C6 и C8), своего рода небольшой «сенат» для помощи в управлении Вселенской Церковью и работы над реформой Курии. Объединение департаментов и другие изменения в названиях и организационных структурах стали признаком непрерывной работы; финальным шагом стала долгожданная апостольская конституция Praedicate evangelium, обнародованная в 2022 году без предварительных уведомлений и преамбул и внедрившая значительные нововведения. Среди них – учреждение нового Департамента евангелизации, возглавляемого непосредственно Папой Римским, и вовлечение мирян «в руководящие и ответственные роли». В эту волну изменений следует включить назначения Паоло Руффини – первого мирянина – на должность префекта Департамента коммуникации, первого префекта-женщины в Департаменте по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни сестры Симоны Брамбиллы, и первой женщины-губернатора Града Ватикан сестры Раффаеллы Петрини.

Женщины – еще одна важная тема понтификата Папы Бергольо. Больше, чем кто-либо другой, он доверял женщинам ответственные роли, учредил две комиссии по изучению служения диаконис, постоянно напоминал о женском «гении» и материнском измерении Церкви. Он посадил рядом с кардиналами и епископами за столы последнего Синода о синодальности женщин, которым впервые было предоставлено право голоса.

Всемирный день молодёжи в Лиссабоне (август 2023 г.) (Vatican Media)

Ещё одна ключевая тема его понтификата – миссия, вернее, «миссионерство». Это слово часто звучало в текстах и проповедях, наряду с «синодальностью».

Этот понтификат запомнится также ключевыми фразами, вместившими целые церковные, политические и социальные реалии: «культура отбросов», «глобализация безразличия», «бедная Церковь для бедных», «Церковь, выходящая наружу», «пастыри с запахом овец», «глобальная этика солидарности». Останется в памяти его внимание к бедным: в 2017 году был учреждён посвящённый им День, который всегда сопровождается трапезой в Зале Павла VI бок о бок с бездомными. Сохранится его учение о мигрантах, выраженное четырьмя глаголами: «принимать, защищать, продвигать и интегрировать» как программное руководство для решения «одной из величайших трагедий нашего века». Сохранится и призыв к разработке «честных компромиссов» как решений конфликтов, раздирающих Европу, Ближний Восток, Африку.

Встреча в лагере беженцев на о. Лесбос (декабрь 2021 г.)

Мир был его постоянной целью. Ради мира Папа Франциск постоянно просил молиться, объявлял Дни поста и молитвы – о Сирии, Ливане, Афганистане, Святой Земле – вовлекая верующих со всех концов земли; он посвятил Россию и Украину Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии в 2022 году; организовал такие исторические моменты, как посадка оливкового дерева в Ватиканских садах 8 июня 2014 года с президентами Израиля Шимоном Пересом и Палестины Махмудом Аббасом. Ради мира Папа совершал необычные жесты, такие как поездка на машине в офис российского посла при Святейшем Престоле Александра Авдеева на следующий день после первой бомбардировки Киева; Папа пытался установить контакты с президентом Путиным и заверить в готовности к посредничеству. Несколько раз Папа Франциск прямо обращался к главам государств и правительств, увещал господ войны, что они ответят перед Богом за слёзы, пролитые народами, клеймил процветающий рынок оружия, выдвигая предложение использовать военные расходы для создания всемирного фонда по борьбе с голодом. Он призывал строить мосты, а не возводить стены, побуждал ставить общее благо выше военных стратегий, порой подвергаясь неправильному толкованию и критике.

Приветствие паломников после богородичной молитвы Angelus (2 февраля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

В эти годы не был недостатка и в критике в адрес аргентинского Папы. Но он комментировал атаки и враждебные настроения всегда с тем юмором, который «больше всего приближает к благодати Божией». Папа Франциск удивлял и ставил вопросы, возможно, вызывая у кого-то недовольство из-за нарушения табу и ломки протоколов и ветхих обычаев, из-за переосмысления самого Папства с иным облачением, иной резиденцией, необычными жестами и поведением, оригинальным пастырским стилем.

В эти напряжённые годы, с очень редкими моментами отдыха (и отменой традиционных Папских отпусков в Кастель Гандольфо), не обошлось без трудных моментов, включая судебные процессы – в первую очередь это длительный и сложный процесс по управлению фондами Святейшего Престола, дело Vatileaks 2, скандалы, связанные со злоупотреблениями и коррупцией, публикацией книг, лишённых «благородства и человечности». Были и страдания, связанные со здоровьем: операции в больнице «Джемелли» в 2021 и 2023 годах, госпитализация в ту же больницу в 2023 году из-за респираторных осложнений, затем простуды, грипп, боли в колене, которые последние три года приковали его к инвалидному креслу. Наконец, самая длительная госпитализация продлилась 38 дней из-за двусторонней пневмонии. Однако проблемы со здоровьем не помешали ему быть рядом с людьми, как это видно по его неожиданным визитам на площадь Святого Петра, в Ватиканскую базилику и Санта-Мария-Маджоре после выписки из больницы.

Приветствие из римской больницы "Джемелли" (23 марта 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Множество трудностей никогда не препятствовали его интенсивной деятельности и участию в важных событиях. Об этом свидетельствуют статистические данные: более 500 общих аудиенций, десять консисторий для возведения в сан 163 новых кардиналов, которые вернули вселенский характер лику Церкви; более 900 канонизаций (включая трех предшественников: Иоанна XXIII, Иоанна Павла II, Павла VI); «особые года», среди которых Год богопосвящённой жизни (2015-2016), Год святого Иосифа (2020-2021) и Год семьи (2021-2022); четыре Всемирных дня молодежи: в Рио-де-Жанейро, Кракове, Панаме, Лиссабоне; два Юбилея: внеочередной, посвященный милосердию, в 2016 году, и нынешний, очередной – в 2025 году на тему «Паломники надежды».

Хорхе Марио Бергольо был Папой, стремившимся к близости с широкой аудиторией также через интервью, книги, предисловия, автобиографии. Папой, о котором, возможно, больше, чем многочисленные слова и сочинения, останется один образ: в одиночестве, в тишине карантина, нарушенной единственным звуком проезжающей мимо скорой помощи, он пересекает площадь Св. Петра во время пандемии коронавируса. Это была Statio Orbis 27 марта 2020 года, когда мир, запертый дома, наблюдал в прямом эфире за пожилым человеком, который, казалось, нёс на плечах всю тяжесть трагедии, перевернувшей повседневность и привычки. Человечество страдало, но Папа говорил о надежде и о братстве:

«Мы осознали, что находимся в одной лодке, уязвимые и дезориентированные, но в то же время призванные грести вместе. <…> Несмотря на сумятицу, Христос спокойно спит, уповая на Отца, – это единственный раз, когда в Евангелии мы видим Иисуса спящим. Когда затем Его будят, Он, усмирив бурю и воды, обращается к ученикам и порицает их: “Что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры?”»