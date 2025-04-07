Папа Франциск: «Болезнь – школа любви»

6 апреля, в конце юбилейной литургии для больных и работников здравоохранения, Папа Франциск преподнёс 20 тысячам её участников неожиданный дар — личное присутствие. Его появление на площади Святого Петра вызвало волну глубоких эмоций: в инвалидной коляске, в сопровождении личного медбрата он поднялся к алтарю и обратился к паломникам: «Хорошего вам воскресенья! Большое спасибо!».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Перед тем, как выйти на площадь, Епископ Рима помолился в базилике Святого Петра, исповедовался и прошёл через Святые врата. По словам архиепископа Рино Физикеллы, возглавлявшего Мессу, Папа Франциск стал «паломником среди паломников». Проповедь, подготовленная Святейшим Отцом и прочитанная монсеньором Физикеллой, прозвучала особенно лично: «Я разделяю с вами опыт болезни, ощущение слабости, зависимость от других во многих вещах, нужду в поддержке».

Это признание сопровождало размышление о смысле человеческого страдания. Болезнь, по словам Папы, может стать «школой, в которой мы каждый день учимся любить и позволять себя любить, не притворяясь и не отвергая, не сожалея и не отчаиваясь, благодарные Богу и братьям и сестрам за то добро, которое мы получаем, уповающие на то, что ещё предстоит».

Комментируя чтение из Книги пророка Исайи, Епископ Рима напоминает: даже в изгнании, даже среди руин Иерусалима, Народ Божий внимает словам надежды. Всевышний заявляет о приходящей новизне, которая обновляет изнутри, укрепляет веру, милосердие, заботу о слабых.

Особое внимание Святейший Отец уделяет рассказу из Евангелия от Иоанна, где Христос заступается за женщину, обречённую на казнь. Её история напоминает, что Бог никогда нас не бросает. «Когда её мучители уже сжимали камни в руках, – подчёркивает Папа, – именно тогда Иисус входит в её жизнь, защищает и избавляет от насилия, даруя возможность начать новую жизнь».

Святая Месса в Ватикане 6 апреля 2025 г. (Vatican Media)

Святейший Отец размышляет о неизменной близости Божьей благодати: «Нет такого изгнания, насилия либо греха, или какой-то другой жизненной реалии, которая могла бы помешать Ему стоять у нашей двери и стучать, готовому войти, как только мы позволим». Особенно в тяжёлые времена Его благодать и любовь обнимают нас ещё крепче, чтобы поднять на ноги.

«В своей доверительной любви Господь нас вовлекает, чтобы мы сами могли стать друг для друга “ангелами”, посланниками Его присутствия. Причём настолько, что часто – как для страждущего, так и для того, кто за ним ухаживает, – постель больного может превратиться в “святое место” спасения и искупления».

Папа Франциск приветствует паломников на Святой Мессе Юбилея больных и работников здравоохранения (6 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Папа не обходит вниманием тех, кто находится рядом с больными – врачей, медсестёр, волонтёров. Словами из юбилейной Буллы Spes non confundit он напоминает, что Господь даёт возможность постоянно обновлять нашу жизнь, питая её благодарностью, милосердием и надеждой. А главное, Иисус исцеляет сердца, очищая от всего, что не является любовью; Он согревает их пламенем сострадания.

Епископа Рима цитирует энциклику Бенедикта XVI Spe salvi: «Мера человечности определяется прежде всего отношением к страданию». Поэтому «нельзя изолировать слабых от нашей жизни, как, к сожалению, делает иногда определённый тип мышления; нельзя изгонять боль из наших пространств». Напротив, страдания нужно принять как путь, по которому можно идти вместе, с надеждой, взращённой любовью, которую Господь излил в наши сердца: «любовью, которая остаётся навсегда».