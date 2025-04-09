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Информационный пункт для паломников, приезжающих на Юбилей 2025 года (Рим, площадь Пьяцца Пиа) Информационный пункт для паломников, приезжающих на Юбилей 2025 года (Рим, площадь Пьяцца Пиа)  (ANSA)
Папа Римский

Папа: болезнь и старость – время созерцания Креста

9 апреля Папа Франциск направил послание паломникам из епархий Гроссето и Питильяно-Сована-Орбетелло (Италия), которые вместе со своими церковными властями прибыли в Ватикан на празднование Юбилейного года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Епископ Рима надеется, что «прохождение Святых врат обновит нашу веру, дабы мы шли единым путём как пастырь и паства».

«С особым чувством обращаюсь к тем из вас, кто болен и в преклонных летах: пусть это время испытаний ведёт к созерцанию Господа Иисуса на Кресте, источника утешения и спасения, – пишет Святейший Отец. – Перед лицом трудностей, которые мы видим в мире и ощущаем в сердце, я призываю вас стойко пребывать в молитве, каждый день являя миру ту надежду, что делает нас солью земли».

В конце послания Папа вверяет итальянских паломников заступничеству Пресвятой Богородицы, преподаёт благословение и просит о молитве.

09 апреля 2025, 12:45

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