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Лагерь суданских беженцев, спасающихся от войны Лагерь суданских беженцев, спасающихся от войны 
Папа Римский

Папа: боль народов взывает к диалогу и миру

В послании к верным, приуроченном к богородичной молитве в Вербное воскресенье, когда в литургии звучит рассказ о Страстях Господних (см. Лк 22,14-23,56), Папа Франциск сравнивает Иисуса, идущего на Крест, с ребенком, доверчиво прильнувшим к отцу: беззащитный и униженный, Христос идет на Голгофу с сыновним упованием, уязвимый в плоти. Он безгранично доверяет Отцу и принимает смерть в Его объятиях.

София Халходжаева  

У каждого есть горести, физические или моральные, продолжает Папа, и вера помогает не поддаваться отчаянию, не замыкаться в горечи, а встречать их лицом к лицу, чувствуя, как Иисус, заботливые и милосердные объятия Небесного Отца.

Епископ Рима выражает благодарность всем, кто поддерживает его молитвами «в этот момент физической слабости». «Они помогают мне еще больше ощутить близость, сострадание и нежность Бога», – отмечает он и призывает «вверить Господу всех страждущих, особенно тех, кто страдает от войны, нищеты или стихийных бедствий». Особым образом Святейший Отец молится об упокоении жертв обрушения здания в Санто-Доминго, призывая небесное утешение на их семьи.

Епископ Рима напоминает, что 15 апреля исполняется вторая годовщина начала конфликта в Судане, когда тысячи людей погибли, а миллионы семей были вынуждены покинуть свои дома. «Страдания детей, женщин и уязвимых слоев населения взывают к небесам и умоляют нас действовать», – подчеркивает Папа и вновь обращается к воюющим сторонам с призывом «положить конец насилию и встать на путь диалога», а также взывает к международному сообществу не оставлять население страны без необходимой помощи.

Папа напоминает о другой скорбной дате: 50 лет назад в Ливане началась гражданская война. В связи с этим Святейший Отец призывает Божьей помощи, дабы эта ближневосточная страна жила в мире и процветании.

В конце послания Папа молится о мире для истерзанной войной Украины, Палестины, Израиля, Демократической Республики Конго, Мьянмы, Южного Судана. «Пресвятая Дева, Матерь скорбящая, да испросит эту благодать и да поможет нам с верой прожить Страстную седмицу», – пишет в заключение Папа.

13 апреля 2025, 12:19

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.