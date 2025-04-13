Папа: боль народов взывает к диалогу и миру

В послании к верным, приуроченном к богородичной молитве в Вербное воскресенье, когда в литургии звучит рассказ о Страстях Господних (см. Лк 22,14-23,56), Папа Франциск сравнивает Иисуса, идущего на Крест, с ребенком, доверчиво прильнувшим к отцу: беззащитный и униженный, Христос идет на Голгофу с сыновним упованием, уязвимый в плоти. Он безгранично доверяет Отцу и принимает смерть в Его объятиях.

София Халходжаева

Читайте также 13/04/2025 Св. Отец: стать киринеянином для ближнего – путь к Пасхе Утром 13 апреля торжественную Мессу Вербного воскресенья на площади Св. Петра возглавил делегат Папы Франциска кардинал Леонардо Сандри, вице-декан Коллегии кардиналов. Обращаясь к ...

У каждого есть горести, физические или моральные, продолжает Папа, и вера помогает не поддаваться отчаянию, не замыкаться в горечи, а встречать их лицом к лицу, чувствуя, как Иисус, заботливые и милосердные объятия Небесного Отца.

Епископ Рима выражает благодарность всем, кто поддерживает его молитвами «в этот момент физической слабости». «Они помогают мне еще больше ощутить близость, сострадание и нежность Бога», – отмечает он и призывает «вверить Господу всех страждущих, особенно тех, кто страдает от войны, нищеты или стихийных бедствий». Особым образом Святейший Отец молится об упокоении жертв обрушения здания в Санто-Доминго, призывая небесное утешение на их семьи.

Епископ Рима напоминает, что 15 апреля исполняется вторая годовщина начала конфликта в Судане, когда тысячи людей погибли, а миллионы семей были вынуждены покинуть свои дома. «Страдания детей, женщин и уязвимых слоев населения взывают к небесам и умоляют нас действовать», – подчеркивает Папа и вновь обращается к воюющим сторонам с призывом «положить конец насилию и встать на путь диалога», а также взывает к международному сообществу не оставлять население страны без необходимой помощи.

Папа напоминает о другой скорбной дате: 50 лет назад в Ливане началась гражданская война. В связи с этим Святейший Отец призывает Божьей помощи, дабы эта ближневосточная страна жила в мире и процветании.

В конце послания Папа молится о мире для истерзанной войной Украины, Палестины, Израиля, Демократической Республики Конго, Мьянмы, Южного Судана. «Пресвятая Дева, Матерь скорбящая, да испросит эту благодать и да поможет нам с верой прожить Страстную седмицу», – пишет в заключение Папа.