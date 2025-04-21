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Папа Римский

Обнародованы причины смерти Папы Франциска

Вечером 21 апреля Зал печати Ватикана опубликовал документ о причинах смерти Святейшего Отца, наступившей в 7 часов 35 минут в его апартаментах в Доме Святой Марфы. Папа Франциск скончался от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса.

Vatican News Читайте также 21/04/2025 Скончался Святейший Отец Папа Франциск Епископ Рима Папа Франциск вернулся в дом Небесного Отца. 21/04/2025 Папа Франциск. 12 лет открытого сердца и открытых дверей Медицинское заключение о смерти Епископа Рима подписал профессор Андреа Арканджели, директор Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан. В медицинском заключении отмечается, что ранее Папа Франциск перенёс эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и сахарного диабета второго типа. Констатация смерти произведена с помощью электрокардиографической регистрации прекращения сердечной активности. «Заявляю, – пишет Арканджели, – что именно таковы причины смерти, согласно моим знаниям и совести».