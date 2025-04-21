Обнародованы причины смерти Папы Франциска
Вечером 21 апреля Зал печати Ватикана опубликовал документ о причинах смерти Святейшего Отца, наступившей в 7 часов 35 минут в его апартаментах в Доме Святой Марфы. Папа Франциск скончался от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса.
Vatican News
Медицинское заключение о смерти Епископа Рима подписал профессор Андреа Арканджели, директор Управления здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан.
В медицинском заключении отмечается, что ранее Папа Франциск перенёс эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, повышенного артериального давления и сахарного диабета второго типа.
Констатация смерти произведена с помощью электрокардиографической регистрации прекращения сердечной активности.
«Заявляю, – пишет Арканджели, – что именно таковы причины смерти, согласно моим знаниям и совести».
21 апреля 2025, 20:39