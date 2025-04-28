Впервые опубликовано видео Папы: умение слушать – путь к миру

Впервые опубликовано видео с Папой Франциском, записанное в его ватиканской резиденции 8 января, незадолго до госпитализации в больницу «Джемелли».

Vatican News

Запись, сделанную на смартфон одним из гостей Дома Св. Марфы, обнародовал сайт итальянского журнала Oggi: это послание молодёжи, вовлечённой в «Мастерские слышания» – многостороннюю социальную программу, которая позволяет ощутить красоту диалога.

Обращаясь к юным участникам проекта, Папа Бергольо отмечает:

«Одно из самых важных умений в жизни – это слушать, учиться внимать. Когда кто-то говорит с вами, нужно дождаться, пока он закончит, чтобы хорошо понять его, а затем, если захотите, ответить. Но главное – слушать. Посмотрите внимательно на тех, кто не умеет этого делать: уже на середине объяснения они перебивают, а это не способствует миру. Слушайте, слушайте много».

В конце видеоролика Святейший Отец призывает молодёжь не забывать о бабушках и дедушках, ибо «они учат многому».