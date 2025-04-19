Крестный путь в Колизее. Молитва об обращении мира
Древний амфитеатр в эту ночь вновь стал местом молитвы. Тысячи факелов озарили его своды, напоминая о непреходящей актуальности Страстей Господних и цене человеческого спасения. Колизей был возведён около 70 года по воле императора Тита Флавия Веспасиана для проведения зрелищ и увеселений, а с XVI века почитается как место мученичества первых христиан. В 1750 году Папа Бенедикт XIV освятил амфитеатр в память о Страстях Христовых и о христианских мучениках, установив четырнадцать часовен, рассказывающих о пути Иисуса на Голгофу.
Богослужение транслировалось в прямом эфире по всему миру. Среди участников был также мэр Рима Роберто Гуалтьери. Тексты размышлений Папы Франциска зачитывали Орацио Коклите, редактор и комментатор Радио Ватикана – Vatican News, актриса Виктория Бельведере и журналистка телеканала RAI Барбара Каппони. Их чтение сопровождал хор Сикстинской капеллы под управлением монсеньора Маркоса Павана.
Во вступительном слове кардинал Реина напомнил, что дорога на Голгофу проходит через улицы нашей повседневной жизни: любой человек может встретить взгляд Христа и последовать за Ним. Но для этого необходимо отказаться от привычных и удобных путей, ведь даже в мире расчёта и цинизма свободный дар жертвенной любви приносит обильные плоды. Через образы стояний Папа Франциск раскрывает силу милосердия, примирения, ответственности и покаяния, напоминая, что даже ожесточённое, каменное сердце способно стать живым.
Каждое стояние сопровождалось символическим участием различных групп. Молодёжь несла крест на втором стоянии, откликаясь на призыв к ответственности и преодолению безразличия. Сотрудники «Каритас» поддерживали крест там, где Христос впервые упал; присутствие волонтёров подчёркивало Божью заботу о самых обездоленных и уязвимых. В четвёртом стоянии, посвящённом встрече Иисуса с Матерью, крест несла семья, являя собой единство веры и любви. В последующих стояниях крест передавали монашествующие, учителя, вдовы, исповедники, люди с ограниченными возможностями, паломники Юбилея и мигранты, воплощая боль и надежды современного мира. Особое место было отведено врачам и санитарным работникам, которые несли крест на XIII стоянии, напоминая о ценности заботы и нежности к больным и страждущим.
В завершение богослужения его участники вознесли молитву святого Франциска Ассизского:
«Всевышний славный Боже, освети тьму сердца моего и даруй мне истинную веру, твёрдую надежду и совершенную любовь, разумение и познание, Господи, чтобы исполнил я Твою святую и истинную волю».