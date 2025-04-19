Крестный путь в Колизее. Молитва об обращении мира

Вечером 18 апреля в римском Колизее состоялся Крестный путь, объединивший почти 20 тысяч верующих в молитве о мире и обращении человечества. Кардинал Бальдо Реина, генеральный викарий Римской епархии, возглавил традиционное богослужение, состоящее из четырнадцати стояний, размышления к которым написал Святейший Отец. Вместе с кардиналом крест несли молодёжь, семьи, волонтёры, монашествующие и миряне.

Древний амфитеатр в эту ночь вновь стал местом молитвы. Тысячи факелов озарили его своды, напоминая о непреходящей актуальности Страстей Господних и цене человеческого спасения. Колизей был возведён около 70 года по воле императора Тита Флавия Веспасиана для проведения зрелищ и увеселений, а с XVI века почитается как место мученичества первых христиан. В 1750 году Папа Бенедикт XIV освятил амфитеатр в память о Страстях Христовых и о христианских мучениках, установив четырнадцать часовен, рассказывающих о пути Иисуса на Голгофу.

Богослужение транслировалось в прямом эфире по всему миру. Среди участников был также мэр Рима Роберто Гуалтьери. Тексты размышлений Папы Франциска зачитывали Орацио Коклите, редактор и комментатор Радио Ватикана – Vatican News, актриса Виктория Бельведере и журналистка телеканала RAI Барбара Каппони. Их чтение сопровождал хор Сикстинской капеллы под управлением монсеньора Маркоса Павана.

Крестный путь в Колизее (Рим, 18 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Во вступительном слове кардинал Реина напомнил, что дорога на Голгофу проходит через улицы нашей повседневной жизни: любой человек может встретить взгляд Христа и последовать за Ним. Но для этого необходимо отказаться от привычных и удобных путей, ведь даже в мире расчёта и цинизма свободный дар жертвенной любви приносит обильные плоды. Через образы стояний Папа Франциск раскрывает силу милосердия, примирения, ответственности и покаяния, напоминая, что даже ожесточённое, каменное сердце способно стать живым.

Крестный путь в Колизее (Рим, 18 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Каждое стояние сопровождалось символическим участием различных групп. Молодёжь несла крест на втором стоянии, откликаясь на призыв к ответственности и преодолению безразличия. Сотрудники «Каритас» поддерживали крест там, где Христос впервые упал; присутствие волонтёров подчёркивало Божью заботу о самых обездоленных и уязвимых. В четвёртом стоянии, посвящённом встрече Иисуса с Матерью, крест несла семья, являя собой единство веры и любви. В последующих стояниях крест передавали монашествующие, учителя, вдовы, исповедники, люди с ограниченными возможностями, паломники Юбилея и мигранты, воплощая боль и надежды современного мира. Особое место было отведено врачам и санитарным работникам, которые несли крест на XIII стоянии, напоминая о ценности заботы и нежности к больным и страждущим.

Крестный путь в Колизее (Рим, 18 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

В завершение богослужения его участники вознесли молитву святого Франциска Ассизского:

«Всевышний славный Боже, освети тьму сердца моего и даруй мне истинную веру, твёрдую надежду и совершенную любовь, разумение и познание, Господи, чтобы исполнил я Твою святую и истинную волю».