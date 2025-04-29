Кардинал Реина: Рим оплакивает своего Епископа

Вечером 28 апреля кардинал Бальдассаре Реина возглавил в базилике Св. Петра третью заупокойную Мессу о Папе Франциске и напомнил верующим: зерно должно умереть, чтобы принести плод.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Кардинал выразил скорбь римского народа, который вместе со всей Церковью ощущает себя «овцами без пастыря». Этот образ также отражает состояние всего мира: растерянного и разобщённого, подобного толпе, над которой сжалился Иисус. По словам иерарха, утомлённые трудами ученики Христа благовествовали жестами милосердия, словами доброты, знаками надежды. Они свидетельствовали: жизнь сильнее смерти, добро сильнее зла. Таким было и самоотверженное служение Папы Франциска, кульминацией которого стало последнее пасхальное благословение.

Кардинал Рейна предостерёг: нынешнее время – не для ностальгии, компромиссов, политических расчётов, идеологических амбиций. Церковь призвана к радикальной верности Христу и собственной миссии, смело продолжая путь, начатый Папой Франциском, не возвращаясь к удобным привычкам прошлого. Участники будущего конклава призваны искать пастыря, верного Евангелию, способного видеть мир глазами Христа – взором Божией человечности, сияющей в обезображенном мире. Такой пастырь поможет Церкви идти вперёд, сочетая дары и служения Народа Божьего, возвещая Евангелие без устали и страха. Церковь призвана смотреть вперёд, к «новому небу и новой земле», подражая земледельцу из притчи Иисуса, который с упованием вверяет Богу будущую жатву.

В конце проповеди кардинал с благодарностью напомнил о великодушном пастырском служении Папы Франциска и вверил его душу Пресвятой Богородице, «Спасению Римского Народа».