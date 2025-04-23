Церковь прощается со своим пастырем
Vatican News
В 9 часов кардинал-камерленго Кевин Фаррелл возглавил краткую молитву у гроба в часовне ватиканского дома. Затем началось траурное шествие: процессия прошла по площади Святой Марфы и Римских первомучеников, миновала арку у колокольни и вышла на площадь Святого Петра. Здесь двадцать тысяч паломников встретили прощальными аплодисментами гроб Святейшего Отца. Через центральный вход траурная процессия вошла в собор; в ней приняли участие кардиналы и Патриархи, пенитенциарии Ватиканской базилики, церемониймейстер Папских богослужений и швейцарские гвардейцы.
Тело усопшего Папы Римского было выставлено в открытом гробе на полу перед главным престолом, а затем кардинал-камерленго возглавил Литургию Слова.
После богослужения собор до полуночи останется открытым для всех, кто пожелает проститься с новопреставленным Вселенским архиереем. Завтра открытие базилики запланировано на 7 часов утра, а закрытие – в полночь.
В пятницу, за день до похорон, собор будет открыт с 7 часов утра до 7 часов вечера: в этот день в 20 часов кардинал-камерленго возглавит обряд закрытия гроба Папы Франциска согласно чинопоследованию погребения Римских Пап (№ 66-81), сообщает Зал печати Ватикана.