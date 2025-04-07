Angelus 6 апреля. Да умолкнут орудия и да возобновятся мирные переговоры

В воскресенье 6 апреля Зал печати Ватикана опубликовал послание Папы Франциска к верным, приуроченное к чтению молитвы Angelus, поскольку Святейший Отец, проходящий реабилитацию после длительного лечения, пока еще не может возглавить чтение богородичной молитвы на площади Святого Петра. В своем послании Папа Франциск просит поддерживать и уважать работников здравоохранения. Он также призывает к миру во всем мире, осуждая насилие на Гаити, где в понедельник 31 марта были убиты две монахини.

София Халходжаева

Послание начинается с краткого размышления над евангельским отрывком V воскресенья Великого поста, в котором представлен эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин 8, 1-11). В тексте Папа сосредоточился на «персте Божьем», которым Иисус пишет на пыльной земле «новую историю» для женщины, которую книжники и фарисеи хотят побить камнями до смерти, подчеркивает Святейший Отец.

Этот «перст Божий» и Его «заботливую ласку» Папа ощущал на протяжении всей своей госпитализации и последних 15 дней выздоровления в Ватикане, признается Папа. «В этот день Юбилея больных и работников здравоохранения я прошу Господа, чтобы это прикосновение Его любви достигло тех, кто страдает, и ободрило тех, кто заботится о них», - пишет Папа и заверяет в своих молитвах о врачах, медсестрах и медицинских работниках, которым не всегда позволяют работать в надлежащих условиях, а иногда они даже становятся жертвами агрессии: «Их миссия нелегка и требует поддержки и уважения».

Святейший Отец выражает надежду на то, что в лечение и медицинские исследования будут инвестированы необходимые ресурсы, «чтобы системы здравоохранения были доступны всем без исключения и особое внимание уделялось самым бедным и уязвимым слоям населения».

Папа просит верующих не переставать молиться о мире во всем мире, особенно в Украине, пострадавшей от атак, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей. Этот призыв прозвучал через два дня после того, как секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер поговорил по телефону с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Затем Папа обращается к сектору Газа, «где люди вынуждены жить в невообразимых условиях, без крова, без еды, без питьевой воды. «Пусть умолкнет оружие и возобновится диалог», – пишет Папа, призывая освободить всех заложников и оказать помощь населению.

«Давайте помолимся о мире на всем Ближнем Востоке, в Судане и Южном Судане, в Демократической Республике Конго и в Мьянме, сильно пострадавшей от землетрясения», - продолжает Папа. Он также отдал дань памяти двум монахиням, убитым на Гаити, осудив насилие, «бушующее» в стране.

Кроме того, во Всемирный день спорта во имя мира и развития Папа выражает надежду на то, что «спорт станет знаком надежды для многих людей, нуждающихся в мире и социальной интеграции». Наконец, он благодарит заключенных женской тюрьмы «Ребиббия» за открытку с пожеланием скорейшего выздоровления, которую получил от них.

Святейший Отец завершает послание воззванием к Пресвятой Богородице: «Да хранит нас Дева Мария и да ходатайствует за нас».