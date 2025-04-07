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Последствия атаки беспилотников в Киеве Последствия атаки беспилотников в Киеве  (ANSA)
Папа Римский

Angelus 6 апреля. Да умолкнут орудия и да возобновятся мирные переговоры

В воскресенье 6 апреля Зал печати Ватикана опубликовал послание Папы Франциска к верным, приуроченное к чтению молитвы Angelus, поскольку Святейший Отец, проходящий реабилитацию после длительного лечения, пока еще не может возглавить чтение богородичной молитвы на площади Святого Петра. В своем послании Папа Франциск просит поддерживать и уважать работников здравоохранения. Он также призывает к миру во всем мире, осуждая насилие на Гаити, где в понедельник 31 марта были убиты две монахини.

София Халходжаева

Послание начинается с краткого размышления над евангельским отрывком V воскресенья Великого поста, в котором представлен эпизод с женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин 8, 1-11). В тексте Папа сосредоточился на «персте Божьем», которым Иисус пишет на пыльной земле «новую историю» для женщины, которую книжники и фарисеи хотят побить камнями до смерти, подчеркивает Святейший Отец.

Этот «перст Божий» и Его «заботливую ласку» Папа ощущал на протяжении всей своей госпитализации и последних 15 дней выздоровления в Ватикане, признается Папа. «В этот день Юбилея больных и работников здравоохранения я прошу Господа, чтобы это прикосновение Его любви достигло тех, кто страдает, и ободрило тех, кто заботится о них», - пишет Папа и заверяет в своих молитвах о врачах, медсестрах и медицинских работниках, которым не всегда позволяют работать в надлежащих условиях, а иногда они даже становятся жертвами агрессии: «Их миссия нелегка и требует поддержки и уважения».

Святейший Отец выражает надежду на то, что в лечение и медицинские исследования будут инвестированы необходимые ресурсы, «чтобы системы здравоохранения были доступны всем без исключения и особое внимание уделялось самым бедным и уязвимым слоям населения».

Папа просит верующих не переставать молиться о мире во всем мире, особенно в Украине, пострадавшей от атак, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей. Этот призыв прозвучал через два дня после того, как секретарь Святейшего Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер поговорил по телефону с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Затем Папа обращается к сектору Газа, «где люди вынуждены жить в невообразимых условиях, без крова, без еды, без питьевой воды. «Пусть умолкнет оружие и возобновится диалог», – пишет Папа, призывая освободить всех заложников и оказать помощь населению.

«Давайте помолимся о мире на всем Ближнем Востоке, в Судане и Южном Судане, в Демократической Республике Конго и в Мьянме, сильно пострадавшей от землетрясения», - продолжает Папа. Он также отдал дань памяти двум монахиням, убитым на Гаити, осудив насилие, «бушующее» в стране.

Кроме того, во Всемирный день спорта во имя мира и развития Папа выражает надежду на то, что «спорт станет знаком надежды для многих людей, нуждающихся в мире и социальной интеграции». Наконец, он благодарит заключенных женской тюрьмы «Ребиббия» за открытку с пожеланием скорейшего выздоровления, которую получил от них.

Святейший Отец завершает послание воззванием к Пресвятой Богородице: «Да хранит нас Дева Мария и да ходатайствует за нас».

07 апреля 2025, 09:43

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.