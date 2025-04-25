25 апреля пройдёт обряд закрытия гроба Папы Франциска

Гроб Папы Франциска в базилике Святого Петра (Ватикан, 23 апреля 2025 г.) (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

В пятницу 25 апреля в 20 часов в базилике Св. Петра состоится обряд закрытия гроба Папы Франциска. Согласно чинопоследованию погребения Римских Пап (№ 66-81), церемонию возглавит кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Священной Римской Церкви.

Vatican News

По сообщению Отдела богослужений Римского Папы, в обряде примут участие декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре, кардинал-пресвитер Роджер Майкл Махони, кардинал-протодиакон Доминик Мамберти, а также архипресвитер Папской базилики Св. Петра в Ватикане кардинал Мауро Гамбетти.

На церемонии будут присутствовать кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин, генеральный викарий Римской епархии Бальдассаре Реина, Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский, заместитель госсекретаря монсеньор Эдгар Пенья Парра, вице-камерленго Священной Римской Церкви монсеньор Илсон де Хесус Монтанари, регент Папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца, каноники Ватиканского капитула, ватиканские пенитенциарии, секретари Святейшего Отца и другие лица, участие которых утверждено главой Отдела богослужений Римского Папы архиепископом Диего Равелли.

В субботу 26 апреля, по окончании заупокойной Святой Мессы, гроб Папы Франциска будет сопровождён в Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения. Там кардинал-камерленго Кевин Джозеф Фаррелл возглавит похоронный обряд, предусмотренный чинопоследованием погребения Римских Пап (№ 66-81).