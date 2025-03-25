Планы Святейшего Отца на ближайшее время

Папа Франциск проходит период выздоровления в своей ватиканской резиденции в Доме Св. Марфы. По информации Зала печати Ватикана, он продолжает медикаментозную терапию, а также двигательную и дыхательную и физиотерапию, причём последняя особенно полезна для восстановления голоса.

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В настоящее время Папа не принимает посетителей за исключением ближайших сотрудников; планы на ближайшие недели пока не определены, аудиенции главам государств и правительств не запланированы. Процесс выздоровления проходит согласно рекомендациям врачей. По словам специалистов из больницы «Джемелли» профессора Серджо Альфиери и доктора Луиджи Карбоне, Святейший Отец продолжает физиотерапию в полном объёме и принимает лекарства, а его реабилитация может продлиться два месяца. Врачи рекомендовали ему воздержаться от встреч и обеспечить круглосуточную медицинскую помощь в соответствии с потребностями, начиная с подачи кислорода и заканчивая вмешательством в случае чрезвычайных ситуаций. Эта услуга гарантируется Управлением здравоохранения и гигиены Государства Града Ватикан. Ночью Папа прибегает к высокопоточной кислородной терапии через носовые канюли, днём её интенсивность постепенно снижается. Медики ожидают дальнейшего улучшения его здоровья.

Несмотря на ограниченный режим, Папа участвует в совершении Св. Мессы в часовне на втором этаже резиденции и занимается рабочими делами. Планы на ближайшие мероприятия, включая юбилейные богослужения и обряды Страстной седмицы, остаются неопределёнными. Пресс-служба сообщает: «Некоторые решения ещё предстоит принять, и они будут зависеть от динамики восстановления в течение следующей недели».

26 марта общей аудиенции в Ватикане не будет, но планируется публикация катехизического наставления Папы. Возможно, будет обнародовано и обращение Папы на ближайшее воскресенье по случаю богородичной молитвы Angelus, отмечается в коммюнике Зала печати.