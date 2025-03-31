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Переселенцы в Южном Судане Переселенцы в Южном Судане  (AFP or licensors)
ПАПА РИМСКИЙ

Св. Отец призвал к мирным переговорам в Южном Судане

В воскресенье 30 марта Зал печати Ватикана опубликовал послание Папы Франциска к верным, приуроченное к чтению молитвы Angelus. Святейший Отец, проходящий реабилитацию после длительного лечения, призывает верующих пережить Великий пост как время исцеления.

София Халходжаева  

Призыв Папы тесно связан с евангельским чтением дня, где Иисус рассказывает толпе притчу о блудном сыне: отец радуется потерянному и обретенному сыну, а другой сын, разозлившись на то, как встречают беспутного брата, не хочет идти на пир. Но отец любит сыновей одинаково: и блудного, и послушного.

«Так Иисус открывает сердце Бога, всегда милосердного ко всем. Он исцеляет наши раны, дабы мы могли любить друг друга как братья».

Папа Франциск пишет о своем переживании Великого поста Юбилейного года «душой и телом»: лично для него это во всех смыслах время исцеления. В обращении звучит сердечная признательность «всем, кто, по образу Спасителя, является орудием исцеления ближнего через свои слова, знание, нежность и молитву».

«Бренность и болезнь – наш общий опыт; именно поэтому мы братья по спасению, которое даровал нам Христос».

Святейший Отец призывает верующих уповать на милость Бога и быть настойчивыми в молитвах о мире для многострадальной Украины, Палестины, Израиля, Ливана, Демократической Республики Конго, – странах, на территории которых ведутся боевые действия. Святейший Отец просит молиться о Мьянме, население которой безмерно пострадало от сильного землетрясения.

Возвращаясь к вопросу мира, Папа выражает тревогу по поводу развития ситуации в Южном Судане и вновь обращается к лидерам сторон с призывом приложить все усилия для снижения напряженности в стране:

«Забыв о разногласиях, нужно проявить ответственность и смело сесть за стол переговоров, начав конструктивный диалог. Только так можно облегчить страдания возлюбленного народа Южного Судана и построить будущее в условиях мира и стабильности».

Тем временем в Судане молох войны продолжает уносить невинные жизни, пишет Епископ Рима и настоятельно призывает стороны конфликта защитить гражданское население.  Папа выражает надежду на скорейшее возобновление переговоров, способных обеспечить прочное урегулирование кризиса:

«Международное сообщество должно активизировать усилия по решению этой ужасающей гуманитарной катастрофы».

«Слава Богу, есть и положительные события», – продолжает Папа Франциск, отмечая ратификацию соглашения о демаркации границы между Таджикистаном и Киргизией. По его словам, этот шаг является «прекрасным дипломатическим достижением».

Воскресное послание завершается воззванием к Пресвятой Богородице, Матери милосердия, дабы она помогла человеческой семье «примириться в мире».

31 марта 2025, 10:50

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Coeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.