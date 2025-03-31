Св. Отец призвал к мирным переговорам в Южном Судане

В воскресенье 30 марта Зал печати Ватикана опубликовал послание Папы Франциска к верным, приуроченное к чтению молитвы Angelus. Святейший Отец, проходящий реабилитацию после длительного лечения, призывает верующих пережить Великий пост как время исцеления.

София Халходжаева

Призыв Папы тесно связан с евангельским чтением дня, где Иисус рассказывает толпе притчу о блудном сыне: отец радуется потерянному и обретенному сыну, а другой сын, разозлившись на то, как встречают беспутного брата, не хочет идти на пир. Но отец любит сыновей одинаково: и блудного, и послушного.

«Так Иисус открывает сердце Бога, всегда милосердного ко всем. Он исцеляет наши раны, дабы мы могли любить друг друга как братья».

Папа Франциск пишет о своем переживании Великого поста Юбилейного года «душой и телом»: лично для него это во всех смыслах время исцеления. В обращении звучит сердечная признательность «всем, кто, по образу Спасителя, является орудием исцеления ближнего через свои слова, знание, нежность и молитву».

«Бренность и болезнь – наш общий опыт; именно поэтому мы братья по спасению, которое даровал нам Христос».

Святейший Отец призывает верующих уповать на милость Бога и быть настойчивыми в молитвах о мире для многострадальной Украины, Палестины, Израиля, Ливана, Демократической Республики Конго, – странах, на территории которых ведутся боевые действия. Святейший Отец просит молиться о Мьянме, население которой безмерно пострадало от сильного землетрясения.

Возвращаясь к вопросу мира, Папа выражает тревогу по поводу развития ситуации в Южном Судане и вновь обращается к лидерам сторон с призывом приложить все усилия для снижения напряженности в стране:

«Забыв о разногласиях, нужно проявить ответственность и смело сесть за стол переговоров, начав конструктивный диалог. Только так можно облегчить страдания возлюбленного народа Южного Судана и построить будущее в условиях мира и стабильности».

Тем временем в Судане молох войны продолжает уносить невинные жизни, пишет Епископ Рима и настоятельно призывает стороны конфликта защитить гражданское население. Папа выражает надежду на скорейшее возобновление переговоров, способных обеспечить прочное урегулирование кризиса:

«Международное сообщество должно активизировать усилия по решению этой ужасающей гуманитарной катастрофы».

«Слава Богу, есть и положительные события», – продолжает Папа Франциск, отмечая ратификацию соглашения о демаркации границы между Таджикистаном и Киргизией. По его словам, этот шаг является «прекрасным дипломатическим достижением».

Воскресное послание завершается воззванием к Пресвятой Богородице, Матери милосердия, дабы она помогла человеческой семье «примириться в мире».