Состояние здоровья Папы улучшается, ситуация стабильна

Согласно вечернему коммюнике Зала печати Ватикана от 18 марта, наблюдается прогресс в восстановлении дыхательных и двигательных функций Папы Франциска, который с 14 февраля проходит лечение в римской больнице им. А. Джемелли.

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Медики постепенно снижают интенсивность кислородной поддержки в ночное время и кислородной терапии в течение дня, переходя к стандартной подаче кислорода через носовые канюли. Минувшей ночью Святейший Отец не нуждался в механической вентиляции лёгких, однако этот позитивный знак не означает немедленного отказа от использования аппарата в ближайшие дни: требуется постепенное сокращение, а не резкое прекращение терапии, подчёркивается в коммюнике пресс-службы.

В течение дня Папа Франциск продолжал медикаментозное лечение и курс физиотерапии, способствующий восстановлению дыхательных и двигательных функций, посвящал время молитве и рабочим обязанностям. Соблюдается предписанная врачами диета, включающая твёрдую пищу.

В целом клиническая картина остается сложной, но стабильной. Очередной медицинский бюллетень с обновлённой информацией о состоянии здоровья Святейшего Отца будет опубликован вечером 19 марта.