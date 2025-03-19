Состояние здоровья Папы улучшается, ситуация стабильна
Vatican News
Медики постепенно снижают интенсивность кислородной поддержки в ночное время и кислородной терапии в течение дня, переходя к стандартной подаче кислорода через носовые канюли. Минувшей ночью Святейший Отец не нуждался в механической вентиляции лёгких, однако этот позитивный знак не означает немедленного отказа от использования аппарата в ближайшие дни: требуется постепенное сокращение, а не резкое прекращение терапии, подчёркивается в коммюнике пресс-службы.
В течение дня Папа Франциск продолжал медикаментозное лечение и курс физиотерапии, способствующий восстановлению дыхательных и двигательных функций, посвящал время молитве и рабочим обязанностям. Соблюдается предписанная врачами диета, включающая твёрдую пищу.
В целом клиническая картина остается сложной, но стабильной. Очередной медицинский бюллетень с обновлённой информацией о состоянии здоровья Святейшего Отца будет опубликован вечером 19 марта.