Состояние Папы улучшается, в ИВЛ нет необходимости

Вечером 19 марта пресс-служба Святейшего Престола сообщила о состоянии здоровья Папы Франциска, который с 14 февраля проходит курс лечения в римской многопрофильной клинике «Джемелли».

Vatican News

«Подтверждено улучшение клинического состояния Святейшего Отца. Прекращена механическая вентиляция лёгких, а также снизилась потребность в высокопоточной кислородной терапии. Отмечается прогресс в двигательной и дыхательной физиотерапии. Утром в праздник св. Иосифа Папа Франциск сослужил на Святой Мессе», – говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

По словам врачей, лёгочные инфекции находятся под контролем, хотя и не устранены полностью. Показатели клинических анализов и температура тела остаются в пределах нормы. В течение дня Святейший Отец чередовал терапевтические процедуры, молитву и рабочую деятельность.

Что касается богослужений Страстной седмицы, решение по этому вопросу пока не принято. Учитывая стабильное состояние Папы, очередной медицинский бюллетень ожидается не ранее следующей недели.

Пресс-служба Святейшего Престола планирует предоставить общую информацию для журналистов в ближайшую пятницу, а затем в следующий понедельник.