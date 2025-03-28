Состояние Папы Франциска немного улучшилось

Папа Франциск продолжает реабилитацию в резиденции Дома Святой Марты. По сообщению пресс-службы Ватикана, его состояние остаётся стабильным с небольшими улучшениями в дыхании, моторике и речи.

Vatican News

Медицинское наблюдение продолжается. Постепенно снижается потребность в кислородной поддержке через носовые канюли в дневное время, а теперь и ночью. Проведённые в среду анализы крови выявили нормальные показатели.

В период реабилитации Папа чередует терапию, молитву, отдых с работой, находясь в бодром расположении духа. Департаменты Святейшего Престола продолжают отправлять ему документацию. Каждое утро Епископ Рима принимает участие в совершении Святой Мессы в часовне на втором этаже резиденции. В настоящее время он не принимает посетителей и находится в окружении личных секретарей, команды медиков и врачей, которые обеспечивают ему круглосуточную помощь.

В пятницу 28 марта Папа Франциск дистанционно следил за проповедью в рамках великопостных духовных упражнений в Зале Павла VI. Что касается ближайших мероприятий, Папское наставление по случаю воскресной молитвы Angelus будет опубликовано Залом печати, как и в предыдущие недели. Пока не планируется участия Святейшего Отца в пасхальных богослужениях.

Вопрос о благословении Urbi et Orbi и канонизации Карло Акутиса 27 апреля будет рассматриваться по мере улучшения состояния Папы. По словам директора Зала печати, пока ещё рано говорить об изменениях в программе ватиканских богослужений.