Пустая площадь и пастырь в созвучии с миром

Прошло пять лет со дня Statio Orbis – молитвы во время пандемии.

Пять лет назад Папа Франциск в одиночестве поднялся к внешнему притвору базилики Св. Петра. В тот вечер шёл дождь. Площадь тревожно пустовала, хотя миллионы людей по всему миру оставались со Святейшим Отцом – прикованные к экранам телевизоров, запертые в долгом карантине, боясь невидимого вируса, который уносил множество жизней в реанимационных отделениях больниц; нельзя было ни увидеть своих близких, ни попрощаться, ни даже проводить их в последний путь по церковному обряду.

Этим молитвенным жестом, ежедневной Мессой из часовни Святой Марфы Преемник Петра сделался близким для всех. Он объял всех в пустоте площади, в благословении Пресвятыми Дарами, в простом жесте поцелуя ног Распятого, Который, казалось, плакал под дождём ненастного весеннего вечера. «Я был на связи с людьми. Я ни разу не был одинок», – вспоминал позже Папа. Один, но не в одиночестве, он молился за мир, потерявший ориентиры. Этот мощный образ стал незабываемым знаком его понтификата.

В тот вечер Папа Франциск взывал к Богу: «Ты просишь нас воспринять это время испытаний как момент выбора. Сейчас не время Твоего суда, но нашего суждения, когда следует выбрать, что на самом деле важно, а что преходяще, когда следует отделить нужное от лишнего. Сейчас необходимо перенаправить ход жизни к Тебе, Господи, и к другим». В последующие месяцы Святейший Отец повторял: «Из кризиса никогда не выходят прежними: либо мы будем после него лучше, либо хуже».

Пять лет спустя, оглядываясь вокруг, невозможно утверждать, что мы стали лучше: мир, раздираемый на части насилием военачальников, думает о перевооружении вместо того, чтобы бороться с голодом.

Мы больше не в карантине, но теперь ситуация обратная. Площадь заполнена людьми, празднующими Юбилей, но там нет Епископа Рима: он молится за нас и молится о мире из своей комнаты в Доме Святой Марфы, выздоравливая после тяжёлой пневмонии. Однако наша гармоничная связь не разорвалась, и его слова, произнесённые тем вечером, злободневны как никогда: сейчас, и особенно сейчас, пришло время «выбирать, что на самом деле важно, а что преходяще».

Андреа Торниелли